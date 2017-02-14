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В Беларуси стартовали продажи президентского шоколада
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В белорусских магазинах появился в продаже шоколад «Президент», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik Беларусь.
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