Брестский горисполком запретил все заявленные пикеты против декрета «о тунеядстве».

18 февраля в разных частях города намечалось проведение 26 пикетов, сообщил БелаПАН исполняющий обязанности председателя брестской областной организации Объединенной гражданской партии Владимир Вуек. Заявки на их проведение подавали местные активисты ОГП, Белорусской партии левых «Справедливый мир» и другие активные граждане.

Цель акций — привлечь внимание к проблеме принудительного труда, незаконного преследования неработающих граждан, дискриминационного и антиконституционного характера декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

В каждом пикете планировалось участие до 20 человек. Намечалось, что первый начнется в девять утра, последний завершится в восемь вечера. Длительность акций — от одного часа до полутора часов.

По словам Вуека, четыре пикета (по два в парке Воинов-Интернационалистов и на стадионе «Локомотив») власти запретили, мотивируя тем, что заявители не заключили с органами внутренних дел, учреждением здравоохранения и коммунальным предприятием соответствующие договоры на обслуживание.

Остальные пикеты не разрешены, поскольку места, в которых они планировались, не определены властями для проведения массовых мероприятий.

«В очередной раз нарушены наши права на мирные собрания и выражение своего мнения. А еще власти боятся этих пикетов, так как волна протеста против декрета № 3 на сегодняшний день стремительно растет. Заявители акций планируют провести встречу, на которой обсудят дальнейшие шаги кампании за отмену этого декрета», — заявил Вуек.