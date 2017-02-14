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Данкверт готовится ответить на вопросы МВД Беларуси

15.02.2017 18:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Глава Россельхознадзора получил от прокуратуры РФ вопросы министерства внутренних дел Беларуси и готовится ответить на них, сообщает РИА Новости.

В начале февраля президент Александр Лукашенко во время пресс-конференции "Большой разговор" предложил возбудить уголовное дело в отношении Данкверта. По словам белорусского лидера, глава Россельхозндазора препятствует поставкам отечественного продовольствия в РФ. Спустя несколько дней МВД республики заявило, что проводит ряд доследственных проверок в отношении чиновников Россельхознадзора.

"Из прокуратуры России пришли документы, по поводу которых можно судить о том, какие вопросы задали белорусские коллеги. Я на эти вопросы службы готовлюсь отвечать, все это нормально", — сказал Данкверт в среду, отвечая на вопрос по поводу проводимых МВД Беларуси проверок.

Он отметил, что Беларусь и Россия имеют торговые отношения, которые не стоит переводить в личные. "А что там белорусские коллеги делают, я не знаю, потому что в этом отношении я совершенно спокоен. Мы же, вообще-то говоря, имеем торговые отношения. И когда торговые отношения переводят в личные — это странно. Потому что здесь обычно занимаются торговые суды", — добавил он.

Ранее Россельхознадзор принял решение ввести временные ограничения на поставки продукции с четырех мясоперерабатывающих предприятий Беларуси, в отношении этих заводов также будут применены дополнительные требования. По информации Россельхознадзора, речь идет о Жлобинском мясокомбинате, предприятиях "Дубравский бройлер", "Смолевичи Бройлер" и Столбцовском мясоконсервном комбинате — в их продукции были снова выявлены листерии и патогенные организмы (включая сальмонеллы). Кроме того, российское ведомство высказало претензии к качеству белорусских сыров.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 15 фев — Sputnik. Глава Россельхознадзора получил от прокуратуры РФ вопросы министерства внутренних дел Беларуси и готовится ответить на них, сообщает РИА...

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