В соцсетях появилась информация, что в Новополоцке двое нетрезвых мужчин напали на медиков «скорой», прибывших на вызов. В УВД облисполкома прокомментировали, что факт имел место в Полоцке, и нападения не было — только поврежден автомобиль «скорой».

Инцидент произошел днем 15 февраля. «Скорую» вызвали прохожие, заметившие человека, лежащего в сугробе.

«Оказалось, что двое мужчин после распития спиртного „отдыхали“: один в сугробе, второй — недалеко на скамейке. К приезду медиков они уже были в сознании, от помощи отказались. Но потом один из них начал вести себя агрессивно, приставать с расспросами к работникам „скорой“, пытаясь выяснить, кто их вызвал. „Разборки“ он устроил возле автомобиля со стороны водителя, при этом отломал ветровой обтекатель. Тогда медики вызвали милицию», — рассказала начальник отделения информации и общественных связей УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Дебоширы скрылись с места происшествия до прибытия патруля. Одного из них — 48-летнего мужчину, задержали и доставили в специзолятор. Составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Не исключено, что после выяснения суммы ущерба добавится еще и статья за причинение вреда имуществу.