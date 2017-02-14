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В Полоцке пьяный мужчина повредил автомобиль "скорой", которая прибыла к нему на помощь

15.02.2017 19:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В соцсетях появилась информация, что в Новополоцке двое нетрезвых мужчин напали на медиков «скорой», прибывших на вызов. В УВД облисполкома прокомментировали, что факт имел место в Полоцке, и нападения не было — только поврежден автомобиль «скорой».

Инцидент произошел днем 15 февраля. «Скорую» вызвали прохожие, заметившие человека, лежащего в сугробе.

«Оказалось, что двое мужчин после распития спиртного „отдыхали“: один в сугробе, второй — недалеко на скамейке. К приезду медиков они уже были в сознании, от помощи отказались. Но потом один из них начал вести себя агрессивно, приставать с расспросами к работникам „скорой“, пытаясь выяснить, кто их вызвал. „Разборки“ он устроил возле автомобиля со стороны водителя, при этом отломал ветровой обтекатель. Тогда медики вызвали милицию», — рассказала начальник отделения информации и общественных связей УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

Дебоширы скрылись с места происшествия до прибытия патруля. Одного из них — 48-летнего мужчину, задержали и доставили в специзолятор. Составлен административный протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Не исключено, что после выяснения суммы ущерба добавится еще и статья за причинение вреда имуществу.

 
 
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Двое мужчин после распития спиртного "отдыхали": один в сугробе, второй - недалеко на скамейке. К приезду медиков они уже были в сознании, от помощи отказались. Но...

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