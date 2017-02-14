В суде Витебского района 15 февраля начался процесс по делу директора туристического агентства «Бефана» Татьяны Новиковой, которую обвиняют в совершении ряда корыстных и должностных преступлений. 51-летняя женщина похитила у горожан более 235 тысяч рублей. По делу проходит более полусотни человек, большая часть потерпевших — клиенты «Бефаны».





Крупные суммы денег в долг обвиняемая брала практически 10 лет: с декабря 2007-го по август 2016-го. Вначале 15 жителей Витебска одолжили ей 11 тысяч евро и 193 тысячи долларов. Женщина объясняла кредиторам, что средства нужны ей на развитие ресторанного и туристического бизнеса.

Позже Татьяна Новикова начала похищать деньги клиентов своего турагентства, офис которого находился на Московском проспекте, 14 в Витебске. Директор (одновременно она была и учредитель фирмы) принимала у людей средства, но вместо того, чтобы перечислить их на расчетные счета 4 компаний за оказание туристических услуг и перевозку пассажиров, присваивала. Некоторые узнавали об отсутствии авиабилетов и брони гостиницы уже на стойке регистрации в аэропорту. Хотя еще накануне директор лично провожала клиентов в путешествие.

Таким образом глава агентства завладела деньгами 43 человек и одной организации. В июле-августе 2016 года в качестве оплаты ей передали более 11 400 рублей.

В целом женщина завладела денежными средствами физических и юридических лиц на сумму более 235 тысяч рублей.

Руководителя турфирмы обвиняют по ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 209, ч. 2 и 3 ст. 210 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере; хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, в крупном размере) Уголовного кодекса.

— Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы, — сообщил журналистам государственный обвинитель, помощник прокурора города Витебска Арсений Денисов.



Помощник прокурора города Витебска Арсений Денисов

19 августа в офис фирмы пришла милиция. Перед этим женщина закрылась в своем кабинете и пыталась покончить с собой , ее спасли. Женщина попала в реанимацию в тяжелом состоянии. По словам прокурора, экспертиза признала ее вменяемой.

На суде Татьяна Новикова частично признала свою вину в совершении мошенничества в особо крупном размере. С тем, что ей инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно, в крупном размере, она согласна полностью.

На первом судебном заседании выступили порядка десяти потерпевших. Все они характеризовали Татьяну Новикову как обаятельного и внимательного человека, который располагал к себе и вызывал доверие.

Потерпевшая Тамара В., работница одной из городских поликлиник, пользовалась услугами «Бефаны» несколько раз:

— Татьяна Викторовна — милая, приятная женщина, всегда с толком отвечала на все вопросы. Поэтому у меня не было даже мысли о каком-то обмане. Я хотела поехать на отдых в Италию. 4 августа 2016 года Татьяна Викторовна позвонила мне и сказала: «Быстрее несите денежки». Я отдала ей деньги — в сумме 375 евро и 34 рубля — и пакет документов. Директор с улыбкой пожелала мне хорошего отдыха. Того же самого она мне желала и позже по вайберу. Я ничего не подозревала. Ближе к дню поездки звоню в турагентство, а там никто не берет трубку. Позже мне все же ответила менеджер. Она сообщила, что все счета фирмы аннулированы, а директор лежит в больнице.

В итоге «бархатный сезон в Италии с отдыхом на море» (так назывался тур) у Тамары В. не состоялся. Она заявила иск о возмещении материального ущерба на сумму 871 рубль (столько, сколько заплатила «Бефане» за услуги), а также 300 рублей за моральный вред.





Следующей потерпевшей — Зое М. — 78 лет. Но пенсионерка еще работает — менеджером в компании «Цептер». По ее словам, «объехала весь мир, а вот в Болгарии еще не была». В сентябре прошлого года женщина решила отдохнуть в этой стране. «Бефану» ей рекомендовали коллеги:

— Мне так и сказали: «Иди в „Бефану“, фирма известная, на рынке давно». 6 августа я пришла в офис агентства. Директор мне понравилась сразу же. И я ей говорю: «Танечка, я привыкла к хорошим отелям». И она где-то час выбирала для меня тур. Он обошелся мне в 825 евро, плюс 1 млн 600 тыс. рублей «старыми» ушло на страховку. Дней за десять до намеченной поездки я стала звонить в турфирму, но телефон не отвечал. Пришла в офис — и узнала то же, что и все: счета арестованы, директор в реанимации. У меня был шок, поднялось давление.

Тем не менее пенсионерка прощает Татьяне Новиковой ущерб.

— Вы знаете, сегодня здесь, в суде, я не узнала Татьяну. Она же раньше была такая красивая, сияющая женщина! Я не понимаю, зачем она это сделала (присвоила деньги. — Прим. TUT.BY), но, думаю, она уже наказана. Учитывая сегодняшнее состояние госпожи Новиковой, возврат этих 825 евро мне не нужен. Я тебе их прощаю, Танечка! У меня такое душевное состояние.

— То, что вы говорите — это красиво и по-человечески правильно, — остудила бескорыстный порыв пенсионерки судья Наталья Третьякова. — Но я бы посоветовала вам не спешить. Подумайте. Вы можете присутствовать на всех заседаниях суда. И, может, ваша позиция изменится… Если же не изменится, то тогда вы снова можете об этом заявить.

— Простите меня, пожалуйста. Я этого не хотела, — сказала Зое М. обвиняемая и заплакала.

— Таня, не плачь! Ты всегда можешь мне написать, адрес знаешь, — ответила потерпевшая.

Ветврач из Витебска Виктория Ф. хотела поехать в Турцию вместе с тетей и ее подругой. Ситуация была аналогичной, как и у предыдущих потерпевших: девушка оплатила тур, директор до последнего ее убеждала, что отдых обязательно состоится. Но вместо этого Виктория стала свидетельницей драмы, которая разыгралась в офисе турфирмы 19 августа:

— На входе висело объявление, что фирма не работает по техническим причинам. При этом в замке, с обратной стороны двери, был виден ключ. Приехал Татьянин муж и еще какой-то мужчина, наверное, их родственник. Начали взламывать дверь. Появилась милиция. Я все это время стояла на улице, в помещение не входила. Но слышала крики: «Таня-Таня, что ты натворила!». Потом подъехала скорая, и Татьяну вынесли на носилках из офиса.

Виктория Ф. выдвинула иск о возмещении 2749 рублей материального ущерба (именно такую сумму она заплатила «Бефане»). Компенсации морального вреда девушка не потребовала.





Следующая потерпевшая — чиновница комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкома Людмила Б. — заявила о возмещении материального ущерба в сумме 2717 рублей и морального вреда в размере 1 тысячи рублей. В такую же сумму свои переживания от неудачной сделки с «Бефаной» оценила и безработная Галина Б. Новополочанка Юлия В., у которой сорвалось свадебное путешествие на Шри-Ланку, сказала, что пока не знает, в какую сумму оценить моральный вред. «Нужно подумать, сообщу позже», — отметила девушка. А вот пенсионер Сергей И. на этот счет определился сразу — 300 рублей.

Татьяна Новикова просила прощения у многих потерпевших. «Я могу это говорить каждому», — сказала она.

Судья спросила у обвиняемой, собирается ли она возвращать потерпевшим деньги. Ответ был положительным.

По мнению гособвинителя, процесс по делу директора «Бефаны» будет довольно длительным.