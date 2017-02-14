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В Глуске пенсионерка сдала милиции 19 дымовых шашек зятя
15.02.2017 21:12 — Новости Общества | Tut.by
82-летняя жительница Глуска добровольно выдала сотрудникам милиции 19 дымовых шашек. Боеприпасы принадлежали покойному зятю женщины, сообщили в
Дымовые шашки мужчина привез из Грузии, где в начале 1990-х проходил срочную военную службу. Сам зять умер несколько лет назад, а шашки хранились на подворье.
Бабушка узнала в СМИ, что можно сдать боеприпасы и сообщила о находке в Глусский РОВД. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5527 дымовые шашки утилизировала.
В УВД Могоблисполкома напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества либо взрывные устройства освобождаются от административной или уголовной ответственности. Нелегальные же владельцы гладкоствольного оружия могут быть привлечены к административной ответственности, а нарезного — к уголовной.
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Боеприпасы родственник женщины привез из Грузии в начале 1990-х.
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