82-летняя жительница Глуска добровольно выдала сотрудникам милиции 19 дымовых шашек. Боеприпасы принадлежали покойному зятю женщины, сообщили в УВД Могоблиспоклома .



Фото: УВД Могоблисполкома

Дымовые шашки мужчина привез из Грузии, где в начале 1990-х проходил срочную военную службу. Сам зять умер несколько лет назад, а шашки хранились на подворье.

Бабушка узнала в СМИ, что можно сдать боеприпасы и сообщила о находке в Глусский РОВД. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5527 дымовые шашки утилизировала.

В УВД Могоблисполкома напоминают, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества либо взрывные устройства освобождаются от административной или уголовной ответственности. Нелегальные же владельцы гладкоствольного оружия могут быть привлечены к административной ответственности, а нарезного — к уголовной.