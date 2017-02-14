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"Онкологию можно контролировать". Гродненский детский хоспис представил социальный ролик о раке

15.02.2017 21:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Социальный ролик, который представил Гродненский детский хоспис, приурочен к важным датам. Во всем мире 4 февраля проходит Международный день борьбы с онкологией, а 15 февраля — Международный день детей, которые болеют раком.


Фото: скрин с видео

Видеоролик снят в рамках акции «З верай у добрыя справы і людзей» при поддержке деткой поликлиники № 2 г. Его главными героями стали маленькие гродненцы, которые рассказывают простыми словами про очень важные и серьезные вещи.

Это второй видеоролик, который сделали в гродненском детском хосписе. В прошлом году тема похожего видеообращения была ранняя симптоматика детской онкологии.

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В этом году организаторы поставили перед собой более сложную задачу: рассказать о том, каким образом можно контролировать онкологию и как уменьшить риски заболеть раком.

На съемку ролик затратили три часа времени. Вместе с детьми работали фотограф Егор Чуправок и видео-студия «Сакавіта».

 
 
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Видеоролик снят в рамках акции "З верай у добрыя справы і людзей" при поддержке деткой поликлиники № 2 г. Его главными героями стали дети, которые рассказывают...

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