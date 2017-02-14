28 лет без войны. В День вывода советских войск из Афганистана во многих странах Содружества чтят память воинов-интернационалистов. Торжественно-траурная церемония прошла и в Беларуси.

Из года в год на Остров мужества и скорби в центре Минска люди несут цветы к памятному камню перед часовней, вспоминают офицеров и простых солдат, которых не удалось уберечь от пули. За годы боевых действий в Афганистане побывали почти 30 тысяч белорусов, 771 из них не вернулись домой.