Как только выпадает первый снег, белорусский охотник Владимир Кривенчик из деревни Храпково, что на окраине Чернобыльской зоны, начинает расставлять капканы на волка. Популяция волков в Чернобыльской зоне растет и создает угрозу для скота из близлежащих деревень.

Местные фермы платят охотникам 150 белорусских рублей за каждого убитого волка. Эти деньги — почти треть ежемесячной зарплаты Владимра, который работает сторожем на зернохранилище. Шкуры продают отдельно. Фотограф агентства Рейтер Василий Федосенко посмотрел, как идет охота на волков на краю Чернобыльской зоны.



Убитый волк лежит в мешке на снегу в деревне Храпково Хойницкого района Гомельской области.



Владимир Кривенчик и его жена Нина Скидан после охоты на волка в окрестностях деревни Храпково.



Волк с зажатой в капкане лапой.



Каждое утро зимой Кривенчик проверяет свои капканы: регулирует их и перемещает, если они пустые. Если волк угодил в ловушку, охотник его убивает и несет домой снимать с него шкуру.



Охотники Владимир Кривенчик (слева) и Николай Скидан душат волка, который попал в капкан.



Николай Скидан достает лапу волка из капкана.



Охотники тянут мертвого волка по снегу.



Владимир Кривенчик несет шкуру волка. Он не любит охотиться летом, да и зимой мех у волка — лучше и толще.



Кривенчик объясняет, что все части животного находят применение. Например, сердце, кости и другие части продаются для использования в традиционной медицине.



Охотник готовит капканы для волков во дворе своего дома.



По данным британского научного журнала «Current Biology», в 2015 году на территории Чернобыльской зоны численность волков была в семь раз выше, чем на незагрязненной территории в других районах страны.



По официальным данным, в 2016 году было убито 1700 волков.