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150 рублей за волка. Как около Чернобыльской зоны фермы борются с хищником
15.02.2017 23:54 — Новости Общества | Tut.by
Как только выпадает первый снег, белорусский охотник Владимир Кривенчик из деревни Храпково, что на окраине Чернобыльской зоны, начинает расставлять капканы на волка. Популяция волков в Чернобыльской зоне растет и создает угрозу для скота из близлежащих деревень.
Местные фермы платят охотникам 150 белорусских рублей за каждого убитого волка. Эти деньги — почти треть ежемесячной зарплаты Владимра, который работает сторожем на зернохранилище. Шкуры продают отдельно. Фотограф агентства Рейтер Василий Федосенко посмотрел, как идет охота на волков на краю Чернобыльской зоны.
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Популяция волков в Чернобыльской зоне растет и создает угрозу для скота из близлежащих деревень. Местные фермы платят охотникам за каждого убитого волка. По...
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