IX съезд Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане пройдет в 2017 году, сообщил вчера после окончания митинга на острове Мужества и Скорби в Минске председатель союза, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Валерий Гайдукевич.

«В 2017 году будет проводиться девятый съезд Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. На нем будет избрано новое руководство, а также определены направления дальнейшей работы. Можно уже сейчас сказать, что приоритетными останутся задачи патриотического воспитания и помощи тем воинам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане, кто в ней нуждается», — сказал Валерий Гайдукевич. По его словам, в деле оказания поддержки ветеранам афганской войны союз работает в контакте с местными органами власти. Валерий Гайдукевич добавил, что взаимопонимание находить удается, точечная помощь нуждающимся оказывается.

Говоря об увековечении памяти воинов‑интернационалистов, Валерий Гайдукевич отметил, что практически во всех районных центрах Беларуси открыты памятные знаки погибшим. «Остались единицы райцентров, где они еще должны появиться. Губернаторы меня заверили, что это будет сделано. Вопрос требует особого внимания, потому что мы должны помнить тех, кто погиб, защищая рубежи страны. Это люди, на примере которых можно воспитывать подрастающее поколение», — убежден он.

Членами Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане являются 13,5 тысячи человек. В той войне приняло участие около 30 тысяч граждан Беларуси. Более 1,5 тысячи человек получили ранения, контузии, увечья, 718 — вернулись домой инвалидами, 771 — погиб, 12 человек числятся пропавшими без вести.

БЕЛТА