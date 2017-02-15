В эти дни на полигоне Полесский проводятся натурные испытания опытного образца боевой машины 9А33-1Б из состава зенитного ракетного комплекса «Оса». В ходе испытаний, связанных с пуском управляемых ракет в условиях полигона, определяется соответствие образца тактико-техническому заданию.

Работы по модернизации проводились специалистами 2566‑го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) с конца 2012 года и завершились в прошлом году после успешных приемочных испытаний. В этот раз специалисты предприятия поставили перед собой задачу определить направления модернизации существующего опытного образца и продемонстрировать потенциальному заказчику — Министерству обороны Республики Беларусь — возможности своей техники.



— Несмотря на успешное проведение приемочных испытаний образца, работы по углублению данной модернизации продолжаются до сих пор, — отметил начальник специализированного конструкторского отдела 2566‑го завода по ремонту радиоэлектронного вооружения

Сергей Куприн. — Так, в настоящее время проводятся две ОКР по доработке данной боевой машины. Одна из них направлена на завершение модернизации станции сопровождения цели и станции визирования ракет, а вторая — на оснащение современной аппаратурой функционального контроля вместо имеющейся штатной, а также тренажером-имитатором с функцией электронного выстрела.

Сергей Куприн подчеркнул также, что в состав расчета входят штатные специалисты завода, офицеры запаса, которые имеют достаточный опыт работы на данных боевых машинах и неоднократно проводили пуски. Но задача этих испытаний, по словам Сергея Александровича, — не продемонстрировать мастерство расчета по захвату и поражению целей, а определить готовность данного модернизированного образца выполнять задачи по предназначению.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото Ирины Малиновской