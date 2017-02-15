В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил ряд подразделений 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады совершил марш на один из полигонов.

— Марш был продолжительным, дорожные условия — непростыми. Несмотря на все капризы погоды, автомобильная техника прибыла в указанный район в установленный срок, — рассказал заместитель командира батальона связи по идеологической работе гвардии майор Сергей Бойко. — В пути было организовано несколько привалов, во время которых военнослужащие смогли немного отдохнуть, провести контрольный осмотр автомобилей.