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Техника в пути не подвела

15.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил ряд подразделений 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады совершил марш на один из полигонов.

— Марш был продолжительным, дорожные условия — непростыми. Несмотря на все капризы погоды, автомобильная техника прибыла в указанный район в установленный срок, — рассказал заместитель командира батальона связи по идеологической работе гвардии майор Сергей Бойко. — В пути было организовано несколько привалов, во время которых военнослужащие смогли немного отдохнуть, провести контрольный осмотр автомобилей.


Гвардии рядовой Андрей Рогович

 
 
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В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил ряд подразделений 120‑й отдельной...

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