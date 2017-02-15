Быть в курсе последних событий, которые происходят в стране, в ближнем и дальнем зарубежье, — неотъемлемая часть жизни современного человека. И в Вооруженных Силах Республики Беларусь уделяется большое внимание тому, чтобы у личного состава всегда была возможность посмотреть выпуски новостей, почитать свежие номера «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» даже в полевых условиях. При выполнении подразделениями учебно-боевых задач в ходе продолжающейся комплексной проверки боеготовности наших Вооруженных Сил эту возможность обеспечивают подвижные информационные центры (ПИЦ).

Один из них состоит на вооружении 19‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. В состав ПИЦ, работой которого руководит его начальник гвардии старший прапорщик Андрей Лисицын, входит полноприводное автомобильное шасси на базе МАЗ, специальный кузов‑контейнер и широкий спектр современной радиоэлектронной аппаратуры и оборудования для производства и распространения печатной и полиграфической продукции, фото- и видеосъемки, звуко- и видеозаписи. Оборудование ПИЦ позволяет вести мониторинг информационного пространства, своевременно информируя войска. Кроме того, для оперативного обмена информацией ПИЦ оснащен средствами спутниковой связи.

— Также отмечу, что инфоцентр оснащен всем необходимым для автономной работы и жизнеобеспечения — двумя автоматизированными рабочими местами, системами электроснабжения, информационного обеспечения и даже комплектом встроенной мебели со спальным местом, — рассказал гвардии старший прапорщик Лисицын. — Мы организуем информирование личного состава путем просмотра видеоблоков новостей во время приема пищи, а также в вечернее время и в часы отдыха. В выходные дни обязательно транслируем телепрограмму «Арсенал», художественные и документальные фильмы военно-патриотической тематики.









Немаловажен и тот факт, что просмотр телепередач можем осуществлять как в режиме онлайн, так и в записи. Кроме того, ежедневно мы принимаем в формате PDF номера «Белорусской военной газеты. Во славу Родины» благодаря тесному взаимодействию с Военным информационным агентством Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр». Таким образом, получается, что в полевых условиях можно прочесть свежий выпуск газеты раньше, чем купить его в киоске. Своими силами мы производим также ежедневный выпуск собственной фотогазеты «Гвардеец».

По своим характеристикам ПИЦ способен выполнять задачи в различных климатических условиях, от минус 40° до плюс 40° C. Свою информационную боеспособность ПИЦ не раз демонстрировал и за пределами нашей страны, в том числе в Астраханской области Российской Федерации — на полигоне Ашулук.

Личный состав подвижных информационных центров постоянно выполняет задачи информационного сопровождения всех крупных учений, в том числе международных, большинства полевых выходов различных воинских подразделений белорусской армии. Именно благодаря труду специалистов‑идеологов люди в погонах, где бы они ни находились, какие бы задачи ни выполняли, всегда будут чувствовать «дыхание» родного края, всегда будут в курсе всех важных событий в стране и мире.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора