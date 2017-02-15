По иронии судьбы Александр Тихонов о том, что вскоре ему предстоит убыть в Афганистан, узнал 1 апреля 1985 года. Шуткой эта новость, конечно, не была. В то время офицер был командиром разведывательно-водолазного взвода и исполнял обязанности помощника начальника штаба 83‑го отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона 76‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

— В тот день в дивизии проходил строевой смотр, — вспоминает полковник запаса Александр Тихонов. — Поскольку я дополнительно исполнял и обязанности помощника начальника штаба батальона, то в строю стоял у Боевого Знамени.

Командиры полков и отдельных воинских частей, получив от комдива задачи и указания к дальнейшим действиям, возвращались к своим подчиненным. Подходя к строю, наш комбат коротко сказал: «Тихонов, собирайся в отпуск». В тот момент я все сразу понял — мое время повоевать в Афганистане пришло. И раньше, чем планировалось…



После окончания строевого смотра ситуация прояснилась: приказом командующего воздушно-десантными войсками я был назначен командиром инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты 350‑го гвардейского парашютно-десантного полка. Правда, в дальнейшем получилось так, что ни одного дня я в этой должности так и не прослужил.

30 мая 1985 года военно-транспортный самолет Ан‑12, на борту которого был и гвардии старший лейтенант Тихонов, благополучно приземлился на аэродроме в Кабуле.

— Взяв свои пожитки, ступил на трап. А за бортом — жара, пыль, народу военного — тьма, — рассказывает Александр Иванович. — С первого взгляда все казались на одно лицо — в «афганках» и солнцезащитных очках. Кто меня встречает и встречает ли вообще — сразу и не поймешь. Спустившись по трапу почти до самой бетонки, увидел, что меня все-таки ожидают — мои сослуживцы и друзья-«скобари» (обобщенное название жителей Псковщины. — Авт.): командир 2‑й инженерно-саперной роты капитан Попов и командир взвода старший лейтенант Душин.

Когда офицер комендатуры, дежуривший у трапа, уже хотел было взять документы Тихонова и направить его на пересыльный пункт, встречающие офицера товарищи со словами «Это наш!» забрали его и повели в саперный батальон. По дороге они сообщили Александру, что приказом командира дивизии он назначен командиром взвода специального минирования 130‑го отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона 103‑й гвардейской воздушно-десантной дивизии.