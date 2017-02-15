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Память не померкнет никогда…

15.02.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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На днях губернатор Гродненщины Владимир Кравцов провел в стенах облисполкома торжественный прием, посвященный Дню памяти воинов‑интернационалистов.

— В Беларуси с уважением относятся к тем, кто прошел эту войну, и отдают дань памяти тем, кто с нее не вернулся, — подчеркнул в своем выступлении губернатор.

Он поблагодарил воинов‑интернационалистов за активную гражданско-патриотическую работу, пожелал им крепкого здоровья, а также заверил в содействии и всесторонней поддержке деятельности региональной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане».

Несмотря на официальность и торжественность мероприятия, прием прошел в теплой атмосфере. Практически все присутствовавшие в тот день в зале хорошо знали друг друга: одни вместе выполняли интернациональный долг, прикрывали и спасали товарищей в ходе боевых операций, других судьба свела в рядах Вооруженных Сил и иных силовых структур уже после возвращения из Афгана, кто-то познакомился в ходе гражданско-патриотических мероприятий в наши дни. Все они рады были вновь встретиться, по-братски обняться и крепко пожать друг другу руку.


Иван Сержук

 
 
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На днях губернатор Гродненщины Владимир Кравцов провел в стенах облисполкома торжественный прием,...

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