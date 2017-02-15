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Футбольный клуб из США ищет тату-директора
15.02.2017 21:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Руководство клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Филадельфия Юнион" ищет человека на должность директора по татуировкам, сообщается на официальном
"Игроки, сотрудники и болельщики смогут обращаться к проверенному авторитетному мастеру. Мы открыты к любым предложениям и стилям, будь то американский традиционный, японский стиль, новая школа или реализм", — заявил директор "Филадельфии" по маркетингу Дуг Восик.
Сообщается, что претендент на этот пост должен соответствовать массе требований. Так, необходимый опыт работы соискателя — пять лет. Кроме того, он должен уметь рисовать змей, так как она изображена на клубном гербе. Новичок, согласно информации, размещенной на сайте, также должен будет работать в официальном магазине клуба, а иногда за его пределами.
В регулярном чемпионате 2016 года "Филадельфия" заняла шестое место в Восточной конференции. В четвертьфинале американский клуб уступил "Торонто" (1:3).
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Мастер должен отвечать следующим требованиям: иметь опыт работы тату-мастером более пяти лет, а также уметь "набивать" змей.
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