МИНСК, 15 фев — Sputnik. Руководство клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Филадельфия Юнион" ищет человека на должность директора по татуировкам, сообщается на официальном сайте команды .

"A sign of the apocalypse." ICYMI, we launched our search for a Chief Tattoo Officer, and yes we're serious



✒️️: https://t.co/dUtWsYsndK pic.twitter.com/VLxwBgNxWN — Philadelphia Union (@PhilaUnion) 14 февраля 2017 г.

"Игроки, сотрудники и болельщики смогут обращаться к проверенному авторитетному мастеру. Мы открыты к любым предложениям и стилям, будь то американский традиционный, японский стиль, новая школа или реализм", — заявил директор "Филадельфии" по маркетингу Дуг Восик.

Сообщается, что претендент на этот пост должен соответствовать массе требований. Так, необходимый опыт работы соискателя — пять лет. Кроме того, он должен уметь рисовать змей, так как она изображена на клубном гербе. Новичок, согласно информации, размещенной на сайте, также должен будет работать в официальном магазине клуба, а иногда за его пределами.

В регулярном чемпионате 2016 года "Филадельфия" заняла шестое место в Восточной конференции. В четвертьфинале американский клуб уступил "Торонто" (1:3).