﻿﻿ Футбольный клуб из США ищет тату-директора. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Футбольный клуб из США ищет тату-директора

15.02.2017 21:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Руководство клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Филадельфия Юнион" ищет человека на должность директора по татуировкам, сообщается на официальном сайте команды.

"Игроки, сотрудники и болельщики смогут обращаться к проверенному авторитетному мастеру. Мы открыты к любым предложениям и стилям, будь то американский традиционный, японский стиль, новая школа или реализм", — заявил директор "Филадельфии" по маркетингу Дуг Восик.

Сообщается, что претендент на этот пост должен соответствовать массе требований. Так, необходимый опыт работы соискателя — пять лет. Кроме того, он должен уметь рисовать змей, так как она изображена на клубном гербе. Новичок, согласно информации, размещенной на сайте, также должен будет работать в официальном магазине клуба, а иногда за его пределами.

В регулярном чемпионате 2016 года "Филадельфия" заняла шестое место в Восточной конференции. В четвертьфинале американский клуб уступил "Торонто" (1:3).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мастер должен отвечать следующим требованиям: иметь опыт работы тату-мастером более пяти лет, а также уметь "набивать" змей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Вызывала доверие". В Витебске судят директора турфирмы, которая похитила более 235 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика