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Контактная группа по Украине договорилась об отводе запрещенных вооружений
16.02.2017 00:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске обсудили проблемы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Стороны конфликта на Донбассе договорились отвести запрещенные вооружения до 20-го февраля, передает телеканал «МИР 24».
Особое внимание стороны уделили теме полного
Кроме того, стороны намерены обратиться за помощью к ООН для переговоров по освобождению пленных. Также на повестке остро стоял вопрос безопасности жизненно важных объектов инфраструктуры.
Подход к прессе спецпредставителя ОБСЕ попыталась сорвать группа активистов. Несколько человек начали выкрикивать лозунги.
Следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоится в Минске 1 марта.
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