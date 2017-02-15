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Контактная группа по Украине договорилась об отводе запрещенных вооружений

16.02.2017 00:19 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске обсудили проблемы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Стороны конфликта на Донбассе договорились отвести запрещенные вооружения до 20-го февраля, передает телеканал «МИР 24».

Особое внимание стороны уделили теме полного прекращения огня. Поднимался вопрос защиты гражданского населения. Было решено создавать так называемые «зоны безопасности».

Кроме того, стороны намерены обратиться за помощью к ООН для переговоров по освобождению пленных. Также на повестке остро стоял вопрос безопасности жизненно важных объектов инфраструктуры.

Подход к прессе спецпредставителя ОБСЕ попыталась сорвать группа активистов. Несколько человек начали выкрикивать лозунги.

Следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоится в Минске 1 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Сделать это необходимо до 20-го февраля. Кроме прекращения огня, стороны говорили о защите гражданского населения.

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