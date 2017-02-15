В Минске обсудили проблемы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Стороны конфликта на Донбассе договорились отвести запрещенные вооружения до 20-го февраля, передает телеканал «МИР 24».

Особое внимание стороны уделили теме полного прекращения огня . Поднимался вопрос защиты гражданского населения. Было решено создавать так называемые «зоны безопасности».

Кроме того, стороны намерены обратиться за помощью к ООН для переговоров по освобождению пленных. Также на повестке остро стоял вопрос безопасности жизненно важных объектов инфраструктуры.

Подход к прессе спецпредставителя ОБСЕ попыталась сорвать группа активистов. Несколько человек начали выкрикивать лозунги.

Следующая встреча контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины состоится в Минске 1 марта.