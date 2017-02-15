﻿ Суды Брестский области вынесли 10 оправдательных приговоров и 6,5 тысяч обвинительных в 2016 году. 21.by
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Суды Брестский области вынесли 10 оправдательных приговоров и 6,5 тысяч обвинительных в 2016 году

16.02.2017 07:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2016 году суды Брестской области вынесли обвинительные приговоры в отношении 6524 лиц, оправдательные — в отношении десяти, сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.

Наибольшее количество человек было осуждено судами Барановичского района и г. Барановичи — 1313 лиц, что составляет 20% от общего количества осужденных по области.

Из общего количества осужденных 2297 человек совершили преступления против собственности. 410 получили сроки за наркотики и психотропы. При этом количество приговоров по статье 328 сократилась на 25,86% по сравнению с 2015 годом. Также отмечается значительное снижение количества осужденных за нарушение ПДД — на 73,38%.

В прошлом году 1745 человек лишились свободы, 1448 получили ограничение свободы, 1181 — арест, 386 — исправительные работы, 742 — штрафы, 657 — общественные работы, 156 — получили сроки с отсрочкой, а 109 — условно.

 
 
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В прошлом году 1745 человек лишились свободы, 1448 получили ограничение свободы, 1181 - арест.

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