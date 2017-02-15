Посмотрите, какой молодец! В Могилеве автомастер подарил жене робота «ВАЛЛИнтина» вместе с металлической «валентинкой». Полметра в высоту, вес 25 кг, светящиеся глаза и вольтметр на «теле» — чудесная копия знаменитого анимационного персонажа — робота Валли.
ВАЖНОЕ
За прошедший год экспортеры недобрали 3,245 млрд долларов, поставив за пределы страны товары на 23,416 млрд долларов. Мы составили топ-15 их успехов и провалов. Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, — нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, некоторые виды металлопродукции. А что же обеспечило прирост?
Продолжаем следить за резонансным процессом. Вчера в суде дали показания одноклассники 15-летнего гимназиста, которого обвиняют в нападении на учительницу русского языка и литературы. «Д. — домашний ребенок из очень интеллигентной семьи… Ему в СИЗО пишет половина класса, он за это время перечитал всего Ремарка», — рассказывают родители ребят.
И вот еще одно громкое дело: мы поговорили с родителями Влада, который совершил нападение с бензопилой в ТЦ «Европа». «Мы не хотим сказать, что все это случилось не по его вине и мы тут ни при чем. Но мы не хотим, чтобы еще чьи-то дети пострадали», — так началось наше интервью.
В наши квартиры нередко пытаются попасть разные люди — от продавцов фильтров до мастеров по ремонту окон. Зачастую они называют себя коммунальниками — и мы «ведемся». А не нужно! Как отличить работников ЖЭУ от торговцев и в каких ситуациях вы должны впустить в квартиру специалистов обслуживающей организации — разобрался FINANCE.TUT.BY.
Очередная новость рубрики «Нам бы их проблемы»: сотрудники Google уволились… из-за слишком высоких зарплат. Одно из крупных повышений произошло в конце 2015, тогда, по данным источников, некоторые работники получили многомиллионные выплаты. Из-за этого некоторые «ветераны» могли больше не заботиться о том, чтобы сохранить свои рабочие места.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Почти два года назад под Донецком объединились белорусы, которые воюют в Украине. Объединение получило название тактическая группа «Беларусь», сейчас в ней десятки бойцов. Наш корреспондент провел с ними три дня на линии фронта. «Мы расходный материал, мужики, нужно смотреть правде в глаза. Давно эту войну можно было бы закончить. Но она все тянется и тянется. Тут, видимо, большие деньги все решают, кто-то хорошо на этом зарабатывает… Бросить бы это все, да я, кроме вот этого автомата, ничего и не знаю в жизни», — говорят на этой войне.
А вот здесь о другой войне — тяжелая история белоруса, прошедшего Афган. Одного из тех, кто вернулся. «Поймите, — говорит он, — я никогда не был за войну, ни за какую. Но оставьте афганскую войну нам. Судить о том, что там было, могут только те, кто прошел через нее: солдаты, матери погибших, вдовы, инвалиды. Этого не выбросишь из души, это наш крест».
Наш известный гребец, олимпийский чемпион Александр Богданович стал депутатом. Мы спросили, каково это — сменить сферу деятельности и пойти в политику, когда за плечами 20 лет спортивной карьеры, золотая и серебряная медали на Олимпийских играх, народное признание и слава?
Продолжаем серию финансовых лайфхаков для каждого. В этот раз рассказываем, как экономить на продуктах, но не сидеть на хлебе и воде. Из следующих выпусков вы узнаете, как с умом тратиться на авто, онлайн-шопинг и путешествия.
AUTO.TUT.BY неделю тестировал Tesla Model S и искал для нее розетки. Павел Мурашко честно оценил, насколько удобна машина для жизни в Минске и подходит ли для семейных поездок.
Напоследок — смешное. В Казахстане военный вертолет Ми-8МТ совершил посадку на шоссе, чтобы… узнать дорогу у водителей. Один из дальнобойщиков рассказал, что спросил летчик: «Мужики, заблудились, пока кружили. Не поняли, в какой стороне Актюбинск». Потом Минобороны, конечно, заявило, что так и надо было: «…отрабатывали вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса». Хорошего дня!
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