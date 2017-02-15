Доброе утро!

Посмотрите, какой молодец! В Могилеве автомастер подарил жене робота «ВАЛЛИнтина» вместе с металлической «валентинкой». Полметра в высоту, вес 25 кг, светящиеся глаза и вольтметр на «теле» — чудесная копия знаменитого анимационного персонажа — робота Валли.





ВАЖНОЕ

За прошедший год экспортеры недобрали 3,245 млрд долларов, поставив за пределы страны товары на 23,416 млрд долларов. Мы составили топ-15 их успехов и провалов. Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, — нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, некоторые виды металлопродукции. А что же обеспечило прирост?

Вы читаете этот обзор в очереди у обменника в ожидании его открытия? Дааааа, так дешево доллар в Беларуси не стоил уже давно — вчера можно было купить за 1,870. Вот что произошло, и что вам делать — ждать или покупать .





Поговорили с судами о справедливости и нашумевших приговорах . Зампред Верховного суда уверен, что понятие справедливости у каждого свое — «у доктора юридических наук оно одно, у молодого человека, который решил на машине по памяти народной покататься , — другое», а выносить приговоры судьи должны «на основании внутреннего судейского убеждения, которым никто не в праве манипулировать».

Неожиданная, но приятная новость. Российский Forbes впервые составил рейтинг иностранных авиаперевозчиков, выполняющих полеты в Россию , по соотношению «цена — качество». И что вы думаете: наша «Белавиа» обошла авиакомпании KLM и Lufthansa!

В Украине все сложно: там ввели режим чрезвычайного положения в энергетике из-за остановки поставок угля с Донбасса. Имеющихся запасов стране хватит примерно на 40 суток. А в Минске вчера встретилась трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины: стороны конфликта на Донбассе договорились развести вооружения, запрещенные минскими договоренностями, до 20 февраля.

ПОПУЛЯРНОЕ

Помните встречу Иосифа Середича и Лукашенко? Главный редактор «Народной воли» вышел после разговора с президентом с убеждением, что тот поменялся за 20 лет. А что думают другие журналисты, работавшие в середине 90-х ?

Продолжаем следить за резонансным процессом. Вчера в суде дали показания одноклассники 15-летнего гимназиста, которого обвиняют в нападении на учительницу русского языка и литературы. «Д. — домашний ребенок из очень интеллигентной семьи… Ему в СИЗО пишет половина класса, он за это время перечитал всего Ремарка», — рассказывают родители ребят.

И вот еще одно громкое дело: мы поговорили с родителями Влада, который совершил нападение с бензопилой в ТЦ «Европа». «Мы не хотим сказать, что все это случилось не по его вине и мы тут ни при чем. Но мы не хотим, чтобы еще чьи-то дети пострадали», — так началось наше интервью .





В наши квартиры нередко пытаются попасть разные люди — от продавцов фильтров до мастеров по ремонту окон. Зачастую они называют себя коммунальниками — и мы «ведемся». А не нужно! Как отличить работников ЖЭУ от торговцев и в каких ситуациях вы должны впустить в квартиру специалистов обслуживающей организации — разобрался FINANCE.TUT.BY.

Очередная новость рубрики «Нам бы их проблемы»: сотрудники Google уволились… из-за слишком высоких зарплат . Одно из крупных повышений произошло в конце 2015, тогда, по данным источников, некоторые работники получили многомиллионные выплаты. Из-за этого некоторые «ветераны» могли больше не заботиться о том, чтобы сохранить свои рабочие места.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Почти два года назад под Донецком объединились белорусы, которые воюют в Украине. Объединение получило название тактическая группа «Беларусь», сейчас в ней десятки бойцов. Наш корреспондент провел с ними три дня на линии фронта . «Мы расходный материал, мужики, нужно смотреть правде в глаза. Давно эту войну можно было бы закончить. Но она все тянется и тянется. Тут, видимо, большие деньги все решают, кто-то хорошо на этом зарабатывает… Бросить бы это все, да я, кроме вот этого автомата, ничего и не знаю в жизни», — говорят на этой войне.





А вот здесь о другой войне — тяжелая история белоруса, прошедшего Афган. Одного из тех, кто вернулся. «Поймите, — говорит он, — я никогда не был за войну, ни за какую. Но оставьте афганскую войну нам. Судить о том, что там было, могут только те, кто прошел через нее: солдаты, матери погибших, вдовы, инвалиды. Этого не выбросишь из души, это наш крест».

Наш известный гребец, олимпийский чемпион Александр Богданович стал депутатом. Мы спросили, каково это — сменить сферу деятельности и пойти в политику, когда за плечами 20 лет спортивной карьеры, золотая и серебряная медали на Олимпийских играх, народное признание и слава?

Продолжаем серию финансовых лайфхаков для каждого. В этот раз рассказываем, как экономить на продуктах , но не сидеть на хлебе и воде. Из следующих выпусков вы узнаете, как с умом тратиться на авто, онлайн-шопинг и путешествия.

AUTO.TUT.BY неделю тестировал Tesla Model S и искал для нее розетки. Павел Мурашко честно оценил, насколько удобна машина для жизни в Минске и подходит ли для семейных поездок.





Все новости среды, 15 февраля

Напоследок — смешное. В Казахстане военный вертолет Ми-8МТ совершил посадку на шоссе, чтобы… узнать дорогу у водителей . Один из дальнобойщиков рассказал, что спросил летчик: «Мужики, заблудились, пока кружили. Не поняли, в какой стороне Актюбинск». Потом Минобороны, конечно, заявило, что так и надо было: «…отрабатывали вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса». Хорошего дня!

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