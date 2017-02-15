Знакомьтесь, пятнистая красавица на фото — это Лиза. Она же — Эльза. Ей четыре года. За свою недолгую жизнь собака поменяла две клички и трех хозяек, первые две называли ее Эльзой. Потом был период, когда она стала безымянной бродяжкой. Затем вновь обрела дом, любовь, заботу и новое имя — Лиза: подобравшая ее на улице женщина не знала, как звали животное в прошлой жизни. Казалось, все несчастья позади. Но тут Лиза стала объектом судебных споров. В юридических бумагах ее теперь называют сухо, длинно и старым именем: «собака по кличке Эльза породы далматин черного-белого окраса».



Далматин Лиза, из-за которой спорят три женщины.

За право обладать собакой борются две хозяйки — вторая и третья. К судебной тяжбе хочет подключиться и первая.

Первая хозяйка — Анастасия

Это жительница Витебска Анастасия Панютина. Молодая женщина обожает животных, была волонтером. В ее доме жили 8 кошек и 2 собаки. Но Анастасия страдает астмой, и приступы стали учащаться. Врачи сказали, что это происходит из-за такого количества животных, и посоветовали от них избавляться.

— В первую очередь пришлось расстаться с Эльзой. Это было для меня огромным стрессом, ведь я ее купила 1,5-месячным щенком, и собака жила в нашей семье 3 года, — рассказывает Анастасия. — Мы о ней заботились. Эта порода нуждается в длительных прогулках, и я каждый день гуляла с Эльзой по 3−4 часа. Она была здоровой и поджарой.



Анастасия Панютина. Фото: личный архив

Когда встал вопрос о поисках Эльзе нового дома, Настя хотела пристроить ее к знакомым. Но среди них желающих не нашлось.

— Тогда я дала объявление, и на него откликнулась Яна Зубкова. Девушка произвела на меня самое положительное впечатление, — вспоминает первая хозяйка. — Было видно, что она не бедная: хорошо одета, приехала на машине. С ней был ребенок. Собака их как-то сразу приняла, я даже удивилась такой ее реакции, ведь обычно она относилась к посторонним настороженно. Гостьи начали ее обнимать. Яна спросила у ребенка: «Ну что, берем?». Девочка: «Да-да-да!». Какие у меня могли быть подозрения?! Я и отдала собаку. Но предупредила: если вдруг Эльзе будет некомфортно у вас или возникнут какие-то проблемы, лучше мне ее сразу же верните.

Год назад — в конце февраля 2016-го — Анастасия Панютина и Яна Зубкова заключили устный договор дарения.

— Сначала мы созванивались. Потом Яна прислала мне несколько фотографий Эльзы и обещала отправить видео. Но так и не прислала. Я поинтересовалась: могу ли увидеть собаку? Сообщение осталось без ответа. Подумала: может, человек уже не хочет со мной общаться, всякое бывает. Но то, что с собакой происходит что-то плохое, и что дело дойдет до судов, — даже мыслей таких не было.

Вторая хозяйка — Яна

Метрики заводчика и родословной у Эльзы нет. Но новая хозяйка — витеблянка Яна Зубкова — получила от Анастасии Панютиной международный ветеринарный паспорт. Девушка внесла в него сведения, что владелицей животного теперь является она.



Яна Зубкова. Этот снимок она выслала прежней хозяйке Анастасии Панютиной в качестве доказательства, что с собакой на новом месте все хорошо.

Пообщаться с Яной Зубковой TUT.BY не удалось. Но из судебных материалов известно, что после переезда от Насти собака жила в трех местах: у самой Яны — на улице Локомотивной в Витебске, в поселке Кировский — в частном доме ее родителей, а также в конюшне аграрного колледжа в поселке Лужесно.

Как утверждала на суде Яна, в Лужесно собака попала в августе 2016 года. Девушка уехала работать в Минск, поэтому привезла Эльзу на конюшню, где арендовала помещение для постоя своей лошади. Ухаживать за собакой Яна попросила свою подругу: та должна была ее кормить, днем выпускать гулять по территории конюшни, а на ночь запирать в помещении внутри здания.

21 августа подруга сообщила Яне, что собака не вернулась ночевать в конюшню. Как поясняла потом суду Зубкова, на следующий же день, 22 августа, она приехала из Минска и начала искать Эльзу. Позже ей стало известно, что собака находится на улице Чкалова в Витебске — у Елены Волковой.

26 августа Яна обратилась в милицию с просьбой оказать помощь в возвращении собаки. В квартиру к Волковой приходил участковый милиционер из Лужесно. Но женщина отказалась вернуть животное. По ее мнению, конюшню нельзя назвать нормальным жильем для собаки, которая получила уже новое имя — Лиза, а Зубкова не сможет обеспечить ей должный уход.

Тогда Яна обратилась в суд. Разбирательства проходили дважды: в октябре 2016-го и январе 2017-го.

Третья хозяйка — Елена

С третьей владелицей — Еленой Волковой — мы встречаемся в ее квартире на улице Чкалова, где последние полгода живет собака.

Елена Петровна — кухонная рабочая в роддоме. Ее семья в Витебске — это престарелая мать, дочь-инвалид и зять. А в Лужесно живут ее вторая дочка, еще один зять и внучка.

— 21 августа я была по своим делам в Лужесно. И увидела на остановке бездомную собаку. Мне стало ее так жалко! — эмоционально рассказывает Елена Волкова. — Худющая, вся мордочка в крови, хромает — из-за травмы правой передней лапы. Вы не представляете, какие глаза на меня смотрели! Решила забрать собаку к себе и оказать помощь. Я ее покормила, и она спокойно пошла со мной в автобус. Так мы и приехали в Витебск. Дома ей все обрадовались — мы собачники со стажем: до этого у нас жили ротвейлер, спаниель, карликовый пинчер. Эти питомцы умирали от старости. Сейчас у нас есть два кота-найденыша — Киса и Тимоша. Они тоже приняли собаку, дружат с ней. А новую воспитанницу я назвала Лиза: она очень ласковая. И собака стала быстро отзываться на это имя.



Елена Волкова и ее питомцы — Лиза и кот Тимоша. Собака обожает сладости и выпрашивает у хозяйки печенье, но за весом животного нужно следить — он уже избыточный. Поэтому Елена Петровна ласково ее просит: «Лизка, отойди от стола, не будь такой подлизой. Тебе врач сказал: нужно худеть!».

Женщина отвела «найденыша» на осмотр к ветеринару. Врач диагностировал у далматина «фрагментацию коракоидного отростка», а также отметил, что животное на приеме было пугливо и проявляло беспокойство при пальпации правой передней конечности. На морде и теле животного выявили небольшие раны. Кроме того, в своем заключении специалист написал: «Собака истощена и неухожена».

— Собака весила 24 кг, при этом врач мне сказал, что норма для суки этой породы — 28−29 кг. Потом мы лечили лапу, выводили блох и глистов, делали уколы — чтобы поддержать силы животного. Лечение обошлось в 96 рублей. Было настоящим горем приучить Лизу к нормальной еде! Поначалу она ела только сырые макароны, а от каш у нее болел живот. А сейчас любит творог, запеканку, нормальные отварные макароны, курицу, сладости… Еще она боялась оставаться в темной комнате. Начинала жалобно скулить и съеживаться… Наверняка ей это напоминало конюшню. Сейчас Лиза весит 31,6 кг — и ей уже нужно худеть, — рассказывает новая хозяйка.

При ветосмотре у собаки не обнаружили чипа.

— И это стало для меня еще одним фактом, что у собаки нет владельцев. Хотя в Лужесно и так все знали: она беспризорная, никто никогда ее с хозяйкой не видел. Животное бегало, где хотело, и его подкармливали сердобольные люди — то грузчик из магазина, то жители поселка. Одна женщина брала собаку к себе на время: покормит, вымоет и отпустит. Люди даже хотели разместить объявление в интернете, вдруг найдется человек, который заберет этого далматина. Яна Зубкова говорит, что собака появилась на конюшне в августе, но местные жители рассказывали мне, что видели ее на улицах Лужесно с зимы. То есть практически бездомной она была чуть ли не полгода — вероятно, с того времени, как ее подарили Зубковой, — утверждает Елена Волкова.





Третья хозяйка сделала собаке прививки, оформила на нее паспорт, прописку в домоуправлении.

— И вот, когда я выходила собаку и сделала для нее все необходимое по закону, начались суды, — плачет женщина. — К нам вскоре, после 17 февраля, могут прийти судебные приставы и забрать Лизу. А мы за эти полгода так к ней привыкли! Я глажу ее и говорю: «Как же мы будем без тебя?!» А она, такая умница, все понимает. Стала бояться, если в дом приходит кто-то чужой. Еще раз забрать из семьи эту собаку — это равносильно тому, что ее убить… Адвокаты не берутся за это дело. Помочь соглашаются только студенты, которые проводят консультации в юридической клинике витебского филиала «МИТСО». Но они же еще молодые, а здесь нужен опытный специалист.

Суд решил вернуть собаку второй хозяйке

В октябре 2016 года суд Витебского района рассмотрел дело об административных правонарушениях по ст. 10.6 (Присвоение найденного имущества) и ч. 1. ст. 23.39 (Самоуправство) КоАП в отношении Елены Волковой. Женщине вменялось в вину, что 21 августа на конечной остановке автобуса № 14 вблизи поворота на Лужесно она «присвоила найденное заведомо чужое имущество — собаку по кличке Эльза породы далматин черно-белого окраса, принадлежащую Я. Зубковой». А после этого «самовольно осуществила свое предполагаемое право, совершенное с нарушением порядка, установленного законодательством», а именно — удерживала у себя животное.

Волкова себя виновной не признала. Суд прекратил дело в связи с недоказанностью ее вины. Яна Зубкова это решение не обжаловала, но вскоре обратилась в суд снова — на этот раз с иском по гражданскому делу — об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Его рассмотрел суд Первомайского района Витебска.

Суд пришел к выводу, что собака «выбыла из владения Я. Зубковой помимо ее воли», а Е. Волкова «не является добросовестным приобретателем» животного. Доводы Волковой о том, что она приобрела право собственности на собаку, так как чипировала ее, зарегистрировала по месту жительства, завела новый международный ветпаспорт, признали несостоятельными: эти действия женщина совершила в период спора с предыдущей хозяйкой далматина.

В итоге суд заключил, что Елена Волкова «неправомерно удерживала у себя собаку», и в решении от 18 января обязал ее вернуть Яне Зубковой. В материалах суда далматин получил стоимость 100 рублей (сумму определили в соответствии с международным паспортом для животных).

Одно из заседаний этого суда было выездным. Участники процесса, две предыдущие хозяйки, а также кинолог отдела департамента охраны приехали во двор дома, где сейчас живет Эльза-Лиза.

Елена Петровна вспоминает детали этого необычного судебного заседания:

— Собака вначале подбежала к первой хозяйке — Насте. Долго с ней жалелась и ласкалась. Это было очень трогательное зрелище. А к этой (Яне Зубковой. — Прим. TUT.BY) подошла и начала лаять. Причем больше никого не облаяла — ни судью, ни адвокатов, ни кинолога. Только ее, вторую хозяйку. Думаю, Лиза уже выбрала для себя, что ее семья — это мы. Малых детей у нас нет, и она для нас как ребенок.

Положительный момент женщина также видит в неожиданной «собакотерапии»: ее дочь Татьяна, инвалид третьей группы, стала больше двигаться:

— У Тани травма ноги, и раньше она передвигалась только по квартире. А сейчас каждый день ходит на улицу — гуляет с Лизой.



Татьяна — дочь Елены Волковой

Волкова не согласна с решением суда Первомайского района Витебска и хочет опротестовать его в областном суде:

— Я готова отдать Яне эти 100 рублей, в которые оценили собаку. Но не могу позволить, чтобы Лиза вернулась к человеку, который допустил то, что она оказалась безнадзорной и истощенной.





Первая хозяйка хочет отсудить собаку и отдать третьей

Анастасия Панютина рассказала TUT.BY, что сейчас продумывает, как ей правильнее поступить с юридической точки зрения. В частности, она собирается обратиться в суд с иском об аннулировании договора дарения.

— Мы с Еленой Петровной боремся за собаку и не отступим. Вначале Эльзу нужно отсудить. А потом я отдам ее Волковой, так как доверяю ей и вижу, что в ее семье животное действительно любят. Елена Петровна знает об этом моем решении.

Молодая женщина говорит, что на суде, где она была свидетельницей, не знала всей ситуации:

— Мне позвонила Яна и сказала, что у нее украли собаку. Попросила: придите в суд и подтвердите, что вы мне ее подарили. Я так и сделала. А потом уже я познакомилась с Еленой Петровной, и она мне рассказала печальную историю, которая произошла с Эльзой. Мы стали общаться с Волковой, можно сказать, дружить. Я беру собаку к себе на выходные, несмотря на свою астму. Теперь очень жалею, что отдала ее Яне.

Анастасия говорит, что предлагала Яне мировое соглашение:

— Говорю ей: «Давай обойдемся без всяких судов, договоримся по-нормальному. Если ты не хочешь отдать далматина Волковой, давай я заберу его себе. Тебе же собака на самом деле не нужна». В ответ услышала: «Я подумаю». Позднее Яна заявила, что, мол, потратила на собаку столько денег и времени. «Если ты хочешь денег, давай поговорим об этом», — сказала я. Но в итоге Зубкова перестала отвечать на мои звонки и сообщения в соцсети.

TUT.BY следит за тем, как будет дальше развиваться история Эльзы-Лизы и с кем из хозяек она останется.

Елена Волкова и Анастасия Панютина нуждаются в помощи адвоката. «Мы оплатим эти услуги, главное, чтобы нашелся ответственный и небезразличный к нашему делу человек, который захотел бы довести его до счастливого для Лизы финала», — говорят женщины. Если у кого-то из читателей есть желание оказать профессиональную помощь, просьба писать на адрес matveeva@tutby.com