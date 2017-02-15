МИНСК, 16 фев — Sputnik. Один из радикально настроенных молодых людей, пытавшихся сорвать брифинг спецпредставителя ОБСЕ по Донбассу Мартина Сайдика в Минске, задержан, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД прокомментировал попытку срыва пресс-конференции Сайдика в Минске

"Задержанный находится в Ленинском РУВД столицы. По факту произошедшего назначена проверка", — отметили собеседники агентства.

Накануне четыре молодых человека, представившихся членами незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия", кричали лозунги и необходимости прекращения переговоров и разбрасывали листовки с соответствующим содержанием. Это вынудило Сайдика покинуть брифинг в "Президент-отеле", где проходило заседание контактной группы.

Позже пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик отметил, что Минск расценивает эти действия как сознательную провокацию, направленную на срыв мирных переговоров и дискредитацию Минска как переговорной площадки.