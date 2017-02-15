﻿﻿ Задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать брифинг ОБСЕ в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать брифинг ОБСЕ в Минске

16.02.2017 08:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Один из радикально настроенных молодых людей, пытавшихся сорвать брифинг спецпредставителя ОБСЕ по Донбассу Мартина Сайдика в Минске, задержан, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.

Задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать брифинг ОБСЕ в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД прокомментировал попытку срыва пресс-конференции Сайдика в Минске

"Задержанный находится в Ленинском РУВД столицы. По факту произошедшего назначена проверка", — отметили собеседники агентства.    

Накануне четыре молодых человека, представившихся членами незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия", кричали лозунги и необходимости прекращения переговоров и разбрасывали листовки с соответствующим содержанием. Это вынудило Сайдика покинуть брифинг в "Президент-отеле", где проходило заседание контактной группы.

Позже пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик отметил, что Минск расценивает эти действия как сознательную провокацию, направленную на срыв мирных переговоров и дискредитацию Минска как переговорной площадки.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек был доставлен в Ленинский РУВД Минска, по факту инцидента проводится проверка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Она для нас как ребенок!" Три жительницы Витебска делят в судах одну собаку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика