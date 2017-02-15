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Задержан один из радикалов, пытавшихся сорвать брифинг ОБСЕ в Минске
16.02.2017 08:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Один из радикально настроенных молодых людей, пытавшихся сорвать брифинг спецпредставителя ОБСЕ по Донбассу Мартина Сайдика в Минске, задержан, сообщили Sputnik в правоохранительных органах.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Задержанный находится в Ленинском РУВД столицы. По факту произошедшего назначена проверка", — отметили собеседники агентства.
Накануне четыре молодых человека, представившихся членами незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия", кричали лозунги и необходимости прекращения переговоров и разбрасывали листовки с соответствующим содержанием. Это вынудило Сайдика покинуть брифинг в "Президент-отеле", где проходило заседание контактной группы.
Позже пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик отметил, что Минск расценивает эти действия как сознательную провокацию, направленную на срыв мирных переговоров и дискредитацию Минска как переговорной площадки.
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Молодой человек был доставлен в Ленинский РУВД Минска, по факту инцидента проводится проверка.
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