МИНСК, 16 фев — Sputnik. Количество обвинительных приговоров за преступления, связанные с наркотиками, сократилось. В то же время выросло количество лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений, поделились итогами года в Верховном суде Беларуси.

При этом нагрузка на суды общей юрисдикции незначительно, но увеличилась. Если в 2015 году она составляла 68 дел и материалов в месяц, то минувшем этот показатель превысил 70.

Менее ста оправдательных приговоров за год

В 2016 году было осуждено 44770 человек, что чуть более чем на 3% больше, чем в 2015. При этом оправдательных приговоров было вынесено лишь 83.

По словам первого заместителя председателя Верховного суда Беларуси Валерия Калинковича, такой низкий процент оправдательных приговоров обусловлен высокой эффективностью работы правоохранительных органов на этапе следствия.

"С созданием Следственного комитета, с четким разделением полномочий в системе правоохранительных органов, поводов для вынесения оправдательных приговоров, к счастью, стало меньше. Почему к счастью? Потому что стратегическая задача, которую решают наши правоохранительные органы — не допускать необоснованного привлечения к уголовной ответственности, судя по всему, выполняется", — подчеркнул Калинкович.

Оправдательные приговоры выносились по обвинениям в преступлениях против жизни и здоровья человека: против личной свободы, собственности и порядка осуществления экономической деятельности, а также чести и достоинства и общественной безопасности и здоровья населения.

Осужденных за наркотики стало меньше, за коррупцию — больше

В структуре судимости основную массу составляют менее тяжкие (59 %) и не представляющие большой общественной опасности (29 %) преступления. Удельный вес осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений составил 11,6 % от общего количества лиц, в отношении которых вынесены обвинительные приговоры.

Чаще всего суды выносили приговоры за совершение хищений имущества (37,2 %) и уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения государству расходов (14,9 %).

Удельный вес осужденных за преступления, связанные с наркотиками, в общей структуре судимости, составил 8%. Причем количество таких осужденных по сравнению с 2015 годом сократилось более чем на 8%.

Почти на четверть (на 23,6%) уменьшилось и количество осужденных за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Количество осужденных за коррупционные преступления, наоборот, увеличилось — на 17,3%. Всего за эти преступления были осуждены в 2016 году 569 лиц.

Как наказывали коррупционеров

Около половины осужденных за совершения коррупционных преступлений (252 лица) были приговорены к различным срокам лишения свободы.

Конфискация имущества в качестве меры наказания была применена к 206 лицам.

Штраф получили 124 осужденных. При этом в отношении 25 лиц это стало основным наказанием.

Чащу всего речь шла о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (225 лиц), даче и получении взяток (120 и 119 лиц), злоупотреблении властью или служебными полномочиями (56 лиц). Еще 24 человека были осуждены за превышение власти или служебных полномочий.

Пьяные за рулем

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или передача управления нетрезвому лицу, а также за отказ от освидетельствования в 2016 году были осуждены 1287 лиц. Причем почти треть из них совершили данное преступление повторно (450 лиц).

Чаще всего осужденных по этой статье наказывали ограничением свободы (535 человек). Также за езду пьяным за рулем наказывали исправительными работами (300), лишением свободы (233) и арестом (207).

Штраф как основная мера наказания избрана в отношении одного лица.

Наказание лишением свободы применялось чаще

В структуре уголовных наказаний в 2016 году наблюдалось незначительное увеличение количества осужденных к наказанию в виде лишения свободы. Такое наказание назначалось почти каждому третьему осужденному (30,7%).

"Это увеличение объясняется сохраняющимся высоким уровнем рецидивной преступности (почти 38 %), некоторым ростом тяжких и особо тяжких преступлений, и в связи с этим адекватной реакцией судов на изменение.

"Это увеличение объясняется сохраняющимся высоким уровнем рецидивной преступности (почти 38 %), некоторым ростом тяжких и особо тяжких преступлений, и в связи с этим адекватной реакцией судов на изменение общей криминогенной ситуации", — уточнили в ВС.

Частота применения других видов наказания выглядит следующим образом:

Ограничение свободы — 8 182 лица (18,3 %)

Арест — 7 266 лиц (16,2 %)

Штраф — 5 196 лиц (11,6 %)

Общественные работы — 4 411 лиц (9,85 %)

Исправительные работы — 2 066 лиц (4,6 %)

Отсрочка исполнения наказания — 1 949 лиц (4,35 %)

Условное неприменение наказания — 1 437 лиц (3,2 %)

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — 217 лиц (0,5 %)

Без назначения наказания — 29 лиц (0,06 %)

Наказание в виде жизненного заключение в 2016 году было назначено семи лицам. Еще четверых приговорили в исключительной мере наказания.