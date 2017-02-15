МИНСК, 16 фев — Sputnik. Литовский концерн MG Baltic сегодня объявил акцию, целью которой является возвращение оригинала Акта о Независимости Литвы, подписанного в 1918 году, сообщает Sputnik Литва .

Человеку или группе лиц, которые передадут документ, аутентичность которого будет подтверждена независимыми экспертами, концерн обязуется выплатить один миллион евро, а сам документ безвозмездно передать государству.

Оригинальный Акт считается утерянным примерно с 1940 года.

Сумма будет выплачена любому человеку, независимо от его национальности, гражданства и места жительства. Возможно, к призыву литовской компании стоит прислушаться и белорусским историкам и архивистам. Вдруг документ, подписанный 16 февраля 1918 года, находится в Беларуси?

"Если в течение более 70 лет никто не смог найти документ огромной исторической ценности, то, скорее всего, существует два варианта развития событий — или никто всерьез не занимался поисками, или Акт действительно исчез. В преддверии столетия восстановления независимости мы хотим поставить точку в этой затянувшейся истории. Я знаю, что есть по меньшей мере шесть различных вариантов потери документа и его местонахождения, поэтому очевидно, что к успешному нахождению документа могут привести не только знания, но и умение создать команду помощников, привлечь инвестиции и провести обучение. Предлагаемое вознаграждение, думаю, соответствует степени риска и возможным поисковым расходам", — сказал президент MG Baltic Дарюс Моцкус.

К поиску приглашаются не только любители истории и профессионалы, но и азартные, любящие вызовы люди.

"Одна из вторичных целей инициативы — поощрять память, интерес к обстоятельствам восстановления независимости и осознание значимости этого события. Если инициатива будет способствовать обмену информацией для изучения новых фактов и их интерпретации — она будет успешной ", — сказал Моцкус.