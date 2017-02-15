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На радикала, пытавшегося сорвать брифинг Сайдика, составлен протокол
16.02.2017 09:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Сотрудники милиции составили протокол за мелкое хулиганство в отношении гражданина России Тимофея Ермакова, который пытался сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ по Донбассу Мартина Сайдика в Минске, сообщили в правоохранительных органах.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне четыре молодых человека, представившихся членами незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия", выкрикивали лозунги о необходимости прекращения переговоров и разбрасывали листовки с соответствующим содержанием. Это вынудило Сайдика покинуть брифинг в "Президент-отеле", где проходило заседание контактной группы.
"В отношении гражданина России Тимофея Ермакова 1990 года рождения составлен протокол по статье 17.1. "Мелкое хулиганство" Кодекса об административных правонарушениях Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в правоохранительных органах.
По словам собеседников агентства, данный гражданин РФ, который был задержан накануне,
Санкция статьи, по который составлен протокол в отношении Ермакова, влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.
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Россиянину, который обвиняется в мелком хулиганстве, грозит штраф или административный арест.
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