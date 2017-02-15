МИНСК, 16 фев — Sputnik. Сотрудники милиции составили протокол за мелкое хулиганство в отношении гражданина России Тимофея Ермакова, который пытался сорвать пресс-конференцию спецпредставителя ОБСЕ по Донбассу Мартина Сайдика в Минске, сообщили в правоохранительных органах.



© Sputnik / Виктор Толочко МИД прокомментировал попытку срыва пресс-конференции Сайдика в Минске

Накануне четыре молодых человека, представившихся членами незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия", выкрикивали лозунги о необходимости прекращения переговоров и разбрасывали листовки с соответствующим содержанием. Это вынудило Сайдика покинуть брифинг в "Президент-отеле", где проходило заседание контактной группы.

"В отношении гражданина России Тимофея Ермакова 1990 года рождения составлен протокол по статье 17.1. "Мелкое хулиганство" Кодекса об административных правонарушениях Беларуси", — сообщили Sputnik в четверг в правоохранительных органах.

По словам собеседников агентства, данный гражданин РФ, который был задержан накануне, был доставлен в РУВД Ленинского района Минска . "Скорее всего, сегодня материалы административного дела будет переданы в суд, где пройдет разбирательство", — сказали в правоохранительных органах.

Санкция статьи, по который составлен протокол в отношении Ермакова, влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.