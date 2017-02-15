|
Россияне рассказали, как они относятся к Беларуси
16.02.2017 10:03 — Новости Общества | БДГ
Согласно результатам последнего опроса общественного мнения, россияне предпочитают не смешивать свои братские чувства к белорусам с экономическими интересами своей страны.
Как пишет
Итак, 56% респондентов высказались против предоставления Беларуси и другим союзникам России скидок
Не могли во ВЦИОМ не поднять очень волнующую Россию тему введения Беларусью
При этом 40% россиян относят Беларусь к дружественным странам, 35% - к партнерам торговым и экономическим, лишь 9% - к стратегическим. А вот 4% россиян считают, что Беларусь - конкурент, еще 3% - что противник.
Опрос ВЦИОМ проводился 8-9 февраля 2017 года «методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно результатам последнего опроса общественного мнения, россияне предпочитают не смешивать свои братские чувства к белорусам с экономическими интересами...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии