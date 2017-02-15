Согласно результатам последнего опроса общественного мнения, россияне предпочитают не смешивать свои братские чувства к белорусам с экономическими интересами своей страны.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне не хотят, чтобы Беларусь имела скидки на газ, но воспринимают при этом Беларусь по-прежнему как партнера и друга.

Итак, 56% респондентов высказались против предоставления Беларуси и другим союзникам России скидок на нефть и газ даже в обмен на поддержку со стороны таких стран, еще 38% опрошенных считают иначе. При этом 60% россиян высказались против продажи Беларуси газа по цене ниже рыночной, согласны на такой шаг 34% россиян.

Не могли во ВЦИОМ не поднять очень волнующую Россию тему введения Беларусью безвизового режима для иностранных граждан. Вполне ожидаемо 78% респондентов высказали уверенность, что в такой ситуации необходимо введение визового режима, чтобы «не пускать на свою территорию неизвестных людей, не получивших положенной российской визы». Лишь 16% опрошенных согласились на то, что между РФ и Беларусью может остаться формальная граница.

При этом 40% россиян относят Беларусь к дружественным странам, 35% - к партнерам торговым и экономическим, лишь 9% - к стратегическим. А вот 4% россиян считают, что Беларусь - конкурент, еще 3% - что противник.

Опрос ВЦИОМ проводился 8-9 февраля 2017 года «методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%».