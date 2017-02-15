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В продаже появился президентский шоколад
16.02.2017 10:08 — Новости Общества | Tut.by
15 февраля кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила в продажу шоколад «Президент», который в начале месяца анонсировал сам Лукашенко.
Президентский шоколад горький, с 72-процентным содержанием какао-продуктов. В его состав входит тертое какао, какао-масло и ароматизатор «Ваниль». В качестве подсластителей использованы мальтит и экстракт стевии.
Шоколад"Президент" можно купить как в Минске, так и в регионах, но пока только в фирменных магазинах «Коммунарки». Цена — 2,29 рубля за 90 грамм.
Напомним, во время «Большого разговора» Лукашенко
— Как-то мы с Медведевым катались в горах. Он угостил импортным шоколадом. Я говорю: «Ограничиваю себя». Приехал домой, переговорил с технологами «Коммунарки» и поручил, чтобы сделали этот шоколад, — говорил президент.
Технологи не сразу подобрали рецептуру, устроившую президента: он любит только сладкий шоколад, но заботится о правильном питании.
— Они вариантов двадцать мне предложили. Уже были не рады, что со мной связались. Но последний шоколад достаточно сладкий и без сахара. Там используется стевия — это трава, — объяснял президент.
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15 февраля кондитерская фабрика "Коммунарка" выпустила в продажу шоколад "Президент", который в начале месяца анонсировал сам Лукашенко.
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