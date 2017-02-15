15 февраля кондитерская фабрика «Коммунарка» выпустила в продажу шоколад «Президент», который в начале месяца анонсировал сам Лукашенко.





Президентский шоколад горький, с 72-процентным содержанием какао-продуктов. В его состав входит тертое какао, какао-масло и ароматизатор «Ваниль». В качестве подсластителей использованы мальтит и экстракт стевии.

Шоколад"Президент" можно купить как в Минске, так и в регионах, но пока только в фирменных магазинах «Коммунарки». Цена — 2,29 рубля за 90 грамм.





Напомним, во время «Большого разговора» Лукашенко сообщил , что скоро в магазинах появится президентский шоколад — единственный товар, который выйдет в продажу под брендом главы государства.

— Как-то мы с Медведевым катались в горах. Он угостил импортным шоколадом. Я говорю: «Ограничиваю себя». Приехал домой, переговорил с технологами «Коммунарки» и поручил, чтобы сделали этот шоколад, — говорил президент.

Технологи не сразу подобрали рецептуру, устроившую президента: он любит только сладкий шоколад, но заботится о правильном питании.

— Они вариантов двадцать мне предложили. Уже были не рады, что со мной связались. Но последний шоколад достаточно сладкий и без сахара. Там используется стевия — это трава, — объяснял президент.



