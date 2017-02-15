В Гомельском областном суде проходят слушания по Гомеле 19-летнюю девушку зарубил топором бывший парень — и отправил ее родителям об этом СМС">делу об убийстве учащейся гомельского медколледжа Анастасии Бодуновой. На скамье подсудимых — 24-летний гомельчанин Александр Шештакаускас. На очередном судебном заседании были заслушаны показания свидетелей, которые пролили свет на события, происходившие не только в день трагедии, но и задолго до него.





Ранее суд допросил обвиняемого. Тот свою вину признал, но рассказывать, как совершал преступление, отказался. Мать и дядя Александра Шештакаускаса, которые находились в момент совершения убийства в этой же квартире, проходят по делу свидетелями. Они также отказались от дачи показаний, родственники имеют на это право.

На судебное заседание 15 февраля пригласили еще семерых свидетелей по делу. Среди них — прибывшие первыми на место происшествия участковый и сотрудники охраны, судмедэксперт, а также молодой человек погибшей, ее подруга и приятель обвиняемого. Троим последним, а также матери убитой девушки сразу после произошедшего с помощью СМС-сообщений и звонков Шештакаускас сообщил, что Насти больше нет.

Участковый Евгений Нерушев задерживал обвиняемого.

— Когда я зашел (в квартиру. — Прим. TUT.BY), там уже находились врачи скорой и сотрудники Департамента охраны. Девушка лежала вся в крови. Слева от входа у стены стоял топор. Также там были мать обвиняемого и его дядя. Они рассказали, что услышав из комнаты крики, пытались помешать происходившему, но дверь была заперта. Тогда дядя проломил руками фанеру, в эту дыру выскочил Александр и выбежал из квартиры. (…) Мать звонила ему на мобильный, он поднял трубку. После этого я попытался с ним поговорить и выяснить, где он находится. Пошел под путепровод на улице Малайчука. Увидел обвиняемого вдалеке, попросил подойти. Он подошел. Я сказал ему лечь на землю и надел на него наручники. Из одежды на обвиняемом были одни шорты, на теле и руках — следы крови. Вел себя он спокойно, находился в шоке.

— С чего вы взяли, что он был в шоке? — уточняет прокурор.

— Не знаю, как это объяснить, он стоял в недоумении и словно ничего не понимал.

Также участковый пояснил, что соседи характеризовали парня как бесконфликтного, не доставляющего проблем гражданина.

Ничего плохого про обвиняемого не могла вспомнить и подруга погибшей по колледжу — Анна. Девушка сообщила, что молодые люди встречались лет пять, у них были нормальные отношения, по крайней мере Настя никогда не рассказывала Ане о ссорах с любимым.

— В шесть часов вечера он написал мне СМС «Я убил». Я ничего не поняла и переспросила «Что?», но он не ответил. Я подумала, что это описка или ошибка и больше не стала ничего выяснять, — вспоминает события 30 августа Анна.





Не воспринял всерьез звонок Александра и его приятель Владимир, хотя, признается, заметил, что звонивший был возбужден.

— Он мне позвонил и сказал, что убил Настю. Я ему сказал: «Да ты гонишь!». Я не поверил, так как поверить в такое было сложно. Потом я ему перезвонил, но трубку он уже не брал.

Приятель обвиняемого в суде немногословен. На просьбу гособвинителя охарактеризовать Александра, которого он, к слову, знал более десяти лет, не находит нужных слов, но в целом Владимир отзывается о нем положительно. Корреспонденту TUT.BY еще до начала судебного заседания парень рассказал, что Александр со школьных лет слыл замкнутым и обидчивым.

На другие вопросы прокурора Владимир отвечал неохотно. Тогда судья зачитала показания, которые молодой человек давал следователю на стадии расследования уголовного дела.

Оказывается, за неделю до трагедии Александр откровенничал с Владимиром, рассказывал, что Настя нашла другого, и, скорее всего, им придется расстаться, но говорил, что продолжает ее любить.

«Он очень ее любил и возможно убил ее из-за ревности», — предположил несколько месяцев назад в беседе со следователем Владимир.





Следующим в зал суда пригласили свидетеля Андрея. Он рассказал, что начал встречаться с Настей еще в феврале. Дальше взаимоотношения складывались непросто. Настя никак не могла порвать с Александром. Но, наконец, в начале июля сообщила ему, что они расстаются.

Андрей говорит, что о существовании Александра знал, они даже учились в одной школе. Он также рассказал о том, что конфликты у Насти с ее бывшим парнем были. Девушка избегала общения с ним, а однажды в порыве эмоций даже выбросила свою сим-карту, чтобы Александр ей больше не звонил. Но тот, со слов Андрея, был настойчив.

— В последнее время я ее провожал, а он недалеко крутился на велосипеде. Присылал ей сообщения, что вскроет вены, — делится подробностями Андрей.

Мама Насти подтвердила — сообщения приходили, причем, не только Насте, но и ей. Сам обвиняемый в суде это не подтвердил.

Чтобы как-то облагоразумить бывшего своей девушки Андрей за день до трагедии инициировал мужской разговор.

— Никаких кулачных боев никто не устраивал. Я просто просил его отстать от Анастасии, он, вроде, успокоился, и даже сказал, что если мы будем вместе, он не будет мешать нам.





— 30 августа вечером мы с Настей договорились встретиться возле кинотеатра «Юбилейный», собирались сходить к моей бабушке, — продолжает рассказ Андрей. — Она сказала, что прежде ей надо зайти к Александру, чтобы забрать оставшиеся там вещи — мяч, кофту и деньги, которые она одалживала его матери. Сказала, что у нее это займет минут 15. Я ждал полчаса, сорок минут, а потом в Вконтакте от Александра пришло сообщение «Насти больше нет я ее убил». Я сразу побежал к его дому, когда подбегал, ехала скорая и я молил бога, чтобы она остановилась не у того подъезда.





Напомним, убийство произошло 30 августа 2016 года в одной из квартир пятиэтажки на улице Малайчука в Гомеле. Между 19-летней Анастасией Бодуновой и 24-летним Александром Шештакаускасом вспыхнула ссора, парень схватил топор. Позже судмедэксперты расскажут, что на теле убитой было было обнаружено не менее 30 рубленых ран.

На зачитывание выводов судебно-медицинской экспертизы в суде ушло более 10 минут. Для пострадавшей стороны — матери погибшей девушки этот момент был очень непростым. Открытая черепно-мозговая травма, множественные рубленные раны головы, плеч и кистей, кровоподтеки и ссадины. При таких повреждениях шанса выжить просто нет, констатировали медики.

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