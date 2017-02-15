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Выходные в Минске: куда пойти 18-19 февраля

16.02.2017 11:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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В выходные погода в Минске будет радовать: столбики термометров поднимутся выше нуля, а поводов выйти из дома станет еще больше. Специально для вас – тематический обзор Sputnik мероприятий, которые можно посетить 18 и 19 февраля.

Драма "Лунный свет"

Картина "Лунный свет" – один из фаворитов грядущей кинопремии "Оскар". Фильм может составить конкуренцию мюзиклу "Ла-ла Ленд" в борьбе за награды, и такое отношение к драме вполне оправдано: возможно, это один из лучших фильмов 2016 года.

В центре сюжета "Лунного света" – история взросления и любви темнокожего жителя США. Казалось бы, все просто, но отзывы на "Лунный свет" у критиков и зрителей – только положительные, поэтому обязательно оцените ленту, которая на выходных будет показываться в кинотеатрах SilverScreen или Falcon Club.

Вечеринка "Дефицит"

Организаторы называют вечеринки "Дефицит" предназначенными "для восполнения дефицита настоящих эмоций". Музыкой и весельем тут будут заведовать Артем Дорохов, проект Зу Зу и Пластик. Приятный бонус – снимки от известного фотографа Игоря Царукова.

Начнется "Дефицит" вечером с субботы на воскресенье в баре "ДК" (улица Фабрициуса, 4). Цена билета – 5 рублей.

Спектакль по книге Бахаревича

Роман "Шабаны" Альгерда Бахаревича вышел не так давно, но успел стать настоящим белорусским бестселлером. В подтверждение успеха книги – постановка в театре имени Янки Купалы, а чести такой удостаиваются не многие авторы.

Спектакль можно посмотреть в субботу 18 февраля в Купаловском театре, начало – в 19:00, цена билета — от 12 рублей.

Grand Bazar

Здесь вы сможете познакомиться с коллекциями белорусских модельеров, увидеть работы декораторов и художников, отдохнуть и хорошенько повеселиться. Grand Bazar – не очередной "модный маркет", а самый настоящий базар для активных минчан. Приятный бонус – фуд-корт с вкуснейшими сэндвичами и мороженым.

Пройдет Grand Bazar в открытом пространстве "Верх" на улице Куйбышева днем в субботу. Вход на мероприятие бесплатный.

Выходные в Минске: куда пойти 18-19 февраля
© Фото: Арт Маркет "Grand Bazar"
Арт-пространство "Верх"

PlaStforma Minsk – 2017

Открытый форум экспериментальных пластических театров "ПлаSтформа Минск" пройдет в столице уже в четвертый раз. Делают его настоящие гранды белорусских экспериментальных театров – Вячеслав Иноземцев, Александр Тебеньков и Инна Асламова. В рамках двухдневного фестиваля зрители смогут познакомиться с постановками десятка команд, делающих спектакли в разных жанрах – от перфоманса и до танца.

Пройдет "ПлаSтформа Минск" в Национальном центре современных искусств 18–19 февраля. Стоимость входа на вечер – 12 рублей.

Авторский вечер Александра Филиппенко

Хоть встреча российского актера с поклонниками пройдет и в пятницу, Sputnik решил сделать исключение ради маэстро и включить его в афишу выходных. 

Творческий вечер "Демарш энтузиастов" обещает быть весьма интересным: народный артист России будет читать стихи Булата Окуждавы, Владимира Высоцкого, миниатюры Михаила Жванецкого и рассказы Сергея Довлатова.

Выходные в Минске: куда пойти 18-19 февраля
© Sputnik Сергей Пятаков
Моноспектакль "Демарш энтузиастов" А. Филиппенко

Встреча с Филиппенко пройдет в столичном КЗ "Минск" 17 февраля, начало программы – в 19:00.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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