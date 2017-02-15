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Лавров и Макей провели телефонные переговоры
16.02.2017 11:23 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Глава МИД России Сергей Лавров и его белорусский коллега провели телефонные переговоры. Политики обсудили график ближайших белорусско-российских контактов, сообщается
Также Лавров затронули «международные и региональные сюжеты, которые представляют взаимный интерес».
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Министры иностранных дел России и Беларуси обсудили график ближайших контактов.
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