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Космонавт Новицкий сделал с МКС новую фотографию Минска
16.02.2017 11:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев – Sputnik. Космонавт Олег Новицкий, находящийся в настоящее время на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в Instagram новый снимок Минска.
Нынешний экипаж будет находиться на МКС 180 суток — Новицкий вернется на землю уже весной.
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Белорусы уже могли увидеть из космоса снимки ночной столицы, а также Бреста и Гомеля.
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