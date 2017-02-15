МИНСК, 16 фев – Sputnik. Космонавт Олег Новицкий, находящийся в настоящее время на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в Instagram новый снимок Минска.

В ноябре прошлого года на МКС прибыл новый экипаж в составе уроженца Червеня Олега Новицкого, француза Тома Песке и американки Пегги Уилсон. Планируется, что экипаж проведет на станции 44 научных эксперимента, отработку причаливания в телеоператорном режиме космического грузовика "Прогресс МС", а также работы с американским грузовым кораблем Dragon и японским HTV.

На борту МКС Новицкий активно ведет страницу в Instagram: он фотографирует Землю из космоса. В объектив его камеры уже попадала Беларусь – два раза ночная столица , а также Гомель и Брест. В четверг космонавт опубликовал новый снимок – утреннего Минска.

"Доброе утро всем землянам и особенно жителям Минска! Так выглядит столица Беларуси с борта МКС в светлое время суток", – написал Новицкий.

Доброе утро всем землянам и особенно жителям Минска! Так выглядит столица Беларуси с борта МКС в светлое время суток #мкс #мкс50 #космос #space #видизиллюминатора #минск Публикация от Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Фев 15 2017 в 10:27 PST

Нынешний экипаж будет находиться на МКС 180 суток — Новицкий вернется на землю уже весной.