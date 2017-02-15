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Фотофакт: как выглядит плитка "президентского" шоколада
16.02.2017 11:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Анонсированный президентом Беларуси Александром Лукашенко шоколад появился на полках столичных магазинов.
Стоимость 90-граммовой шоколадки составляет 2 рубля, 29 копеек. Шоколад производит кондитерская фабрика "Коммунарка".
О скором появлении "президентского" шоколада глава государства лично объявил в ходе
Как ранее сообщили Sputnik в фирменном магазине "Коммунарки", шоколад "Президент" на самом деле без сахара, а содержание какао в нем — 72%. В оформлении упаковки использован национальный орнамент и виды Дворца Независимости в Минске.
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90-граммовая плитка шоколада, созданного по поручению главы государства, стоит 2,29, а при ее производстве не применяется сахар.
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