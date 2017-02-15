МИНСК, 16 фев — Sputnik. Анонсированный президентом Беларуси Александром Лукашенко шоколад появился на полках столичных магазинов.

Стоимость 90-граммовой шоколадки составляет 2 рубля, 29 копеек. Шоколад производит кондитерская фабрика "Коммунарка".

О скором появлении "президентского" шоколада глава государства лично объявил в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ. Он отметил, что поручил технологам "Коммунарки" сделать шоколад без сахара .

Как ранее сообщили Sputnik в фирменном магазине "Коммунарки", шоколад "Президент" на самом деле без сахара, а содержание какао в нем — 72%. В оформлении упаковки использован национальный орнамент и виды Дворца Независимости в Минске.