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Фитнес и больше клетчатки: мужчин в Ивьевском районе убеждают худеть

16.02.2017 11:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Социальный эксперимент, направленный на нормализацию веса участников, стартовал в деревне Трабы Ивьевского района. Инициатором и куратором эксперимента стала врач-терапевт местной амбулатории Светлана Борель.

Фитнес и больше клетчатки: мужчин в Ивьевском районе убеждают худеть
© flickr.com/ Brian Henry Thompson
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"Инициатива была моя, потому что я вижу людей на участке. Вижу, от чего умирают мужчины в трудоспособном возрасте. На первом месте среди причин смерти стоят болезни системы кровообращения", — объяснила Борель в интервью Sputnik.

Доктор сформировала целевую группу, в которую вошли 10 мужчин, страдающих метаболическим синдромом, который проявляется в невосприимчивости тканей к инсулину и увеличении жировых отложений в области живота. Частыми причинами развития этого синдрома становятся неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

"Наша основная задача — добиться снижения веса за счет коррекции питания, за счет снижения факторов риска, за счет отказа от вредных привычек и увеличения физической активности. Фитнес-клубов у нас нет. Но сейчас очень модна программа 10 тысяч шагов: среди участников эксперимента много охотников, будем пытаться увязывать нагрузки с хобби мужчин", — рассказала врач Трабской амбулатории.

Фитнес и больше клетчатки: мужчин в Ивьевском районе убеждают худеть
© Фото: из архива С. Кашицкой
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Уговорить мужчин на участие в эксперименте было непросто, призналась Борель. Женщины более внимательно относятся и к своему здоровью и к внешнему виду.

"Найти участников эксперимента было нелегко. Сами понимаете, мужчины менее отзывчивы к таким проектам. Тем не менее, многие рассчитывают на положительный результат. Так что будем пытаться регулировать факторы риска, отказываться от вредных привычек", — заметила Светлана Олеговна.

Группу сформировали из мужчин в возрасте от 40 до 50, которые служат в соседней воинской части, работают в местных лесхозе и колхозе.

Добиться результата — снижения веса при помощи доктора — участники эксперимента рассчитывают как минимум через полгода.

 
Теги: Минск
 
 
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Социальный эксперимент для полных мужчин придумала врач Трабской амбулатории и уговорила поучаствовать в нем 10 местных мужчин.

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