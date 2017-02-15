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Суд над одним из сорвавших брифинг Сайдика радикалов пройдет в Минске

16.02.2017 12:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Разбирательство в отношении гражданина России Тимофея Ермакова, который был задержан правоохранительными органами после срыва брифинга спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, пройдет сегодня в суде Ленинского района Минска, сообщили в четверг Sputnik в суде.

Накануне в "Президент-отеле" четыре радикально настроенных молодых человека, представившихся членами незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия", выкрикивали лозунги о необходимости прекращения переговоров и разбрасывали листовки с соответствующим содержанием. Это вынудило Сайдика покинуть брифинг, где проходило заседание контактной группы.

Позже был задержан один из участников инцидента. Как сообщили Sputnik в правоохранительных органах, им является гражданин РФ 1990 года рождения Тимофей Ермаков.

Санкция статьи, согласно которой был составлен протокол в отношении Ермакова, предусматривает штраф в размере от двух до тридцати базовых величин либо административный арест.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Разбирательство в отношении гражданина России Тимофея Ермакова, который был задержан правоохранительными органами после срыва брифинга...

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