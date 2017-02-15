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Через полтора-два года минчан станет негде хоронить. Почему столице трудно найти новое кладбище

16.02.2017 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Единственное полностью действующее кладбище под Минском — Западное. Там земли для могил осталось на полтора-два года. Спецкомбинат КБО снова поднимает вопрос о том, что столице нужно место для нового кладбища.


Cнимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Есть очень острый вопрос — Минску нужно место для нового кладбища. Спецкомбинат КБО уже четыре года переписывается с госорганами. Просим предоставить новое место рядом со столицей. К сожалению, вопрос еще не решен, — рассказывает ведущий юрисконсульт Спецкомбината КБО по Минску Валерий Жук.

Проблемы белорусских кладбищ обсуждаются на международной выставке «Мемориал. Камнеобработка», которая проходит в эти дни в Минске.

Единственное полностью действующее кладбище рядом со столицей — Западное. Там есть участки для захоронения всех умерших. Но и на Западном, по словам специалиста, свободной территории осталось максимум на полтора-два года.

— Все остальные кладбища — условно действующие. На некоторых есть почетные участки, где хоронят лиц, имеющих заслуги перед государством и обществом. На остальных захоронения производятся либо в существующую могилу родственников по прошествии одного кладбищенского периода (20 лет), вторым ярусом, либо в те же могилы опускают урны с прахом.

Выбрать место для нового кладбища не так просто. Например, запрещается отводить под кладбища каменистую, глинистую, суглинистую почвы, также нельзя хоронить там, где близко подходят грунтовые воды. Есть и другие проблемы.

— Был один участок, который планировалось отвести под новое кладбище, но местное население было категорически против. Рядом с Минском сколько находится населенных пунктов — далеко не каждый житель их согласится у себя под боком иметь кладбище, в котором хоронят минчан. Так что вопрос с предоставлением места под новое кладбище стоит очень серьезно, — говорит Валерий Жук.

Ситуация с местами на кладбищах столицы обостряет проблему самовольных захоронений в ближайших населенных пунктах, где нет специализированной организации, которая бы отвечала за места погребений.

—  Например, кладбище Колодищей. Наверняка многие хотели бы захоронить своих умерших родственников на том кладбище: или близко оттуда живут, или добираются на дачу в том направлении и удобно будет по пути заезжать на могилы. Но, к сожалению, на кладбище в Колодищах остались только почетные участки для захоронения тех, у кого есть заслуги перед государством и обществом, — рассказывает специалист Спецкомбината КБО. — Так вот, рядом есть населенный пункт Глебковичи. Маленький поселок со своим сельсоветом и совсем маленьким кладбищем. Местные власти начали жаловаться, что минчане без разрешения, не спрашивая никого, захоранивают близких на этом кладбище.

За самовольное захоронение полагается штраф, но на практике к нему прибегают редко.

— Статистики у меня нет, но скажу, что число таких штрафов минимальное. В каждом случае стараются решать вопрос полюбовно: либо перезахоранивают, что редко, либо узаконивают захоронение, — говорит Валерий Жук.

Что касается кладбищ столицы, то за время своей работы на Спецкомбинате (около семи лет), Валерий Жук может припомнить только два случая самовольных захоронений.

— Оба раза мы находили тех, кто произвел самовольное захоронение. Регистрация факта смерти, необходимые документы у людей были, не было только разрешения на захоронение. Люди объясняли, что не знали, что должны у кого-то что-то спрашивать. Мол, прадед был захоронен на старом кладбище в бывшей деревне, которая вошла в черту города. На его месте и захоронили.

 
Теги: Минск
 
 
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