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Санслужба в Гродно выявила некачественный стеклоомыватель российского производства

16.02.2017 12:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Гродненской санстанцией были выявлены некачественные стеклоомыватели, произведенные в России. Жидкость не соответствует требованиям по содержанию метанола, сообщается на сайте Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Фото: www.infozt.ru, носит иллюстративный характер

Лабораторные испытания по содержанию метанола не выдержали стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости марки -30 «Nordix» (изготовитель ООО «Дельрос») и «Полюс» (-30), (изготовитель ООО «Руспромпоставка»).

Это не первый случай, когда в Гродно выявляется некачествнный стеклоомыватель. Так в начале февраля санитарная служба Гродненской области выявила превышение метанола в семи наименованиях стеклоомывателя разных российских производителей. Тогда в список вошли жидкости следующих марок: Сибирь -30 OC" и «Саяны» (-30) изготовителя ООО «Элит Эстейт Компании», ICE STORM (-30) ООО «Регалит», «Вьюга» (-30) ООО «Информ Прогресс», низкозамерзающий стеклоомыватель NORD WIND GLASS CLEANER изготовителя ООО «ТД ВымпелТорг», «Оймякон» марки -30 GLEID exclusive (изготовитель ООО «ИнжТехПоставка»).

Специалисты рекомендуют водителям быть внимательными при покупке данной продукции.

Кстати, в конце января на границе с Россией департамент финансовых расследований КГК пресек ввоз в страну 28 тысяч литров сомнительной жидкости из России. Тогда в Следственном комитете пояснили: изъят стеклоочиститель, в котором превышена допустимая концентрация метанола.

Напомним, массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске во второй половине декабря. Вместо указанного на этикетке этилового спирта он содержал метиловый спирт. По данным на 9 января, погибло 78 человек, еще больше сотни пострадали.

После случившегося в России санстанция Беларуси начала проверки спиртовой косметики в магазинах. Тем временем Минздрав Беларуси ввел ограничения на продажу спиртовой настойки боярышника в аптеках: отпускать будут по одной упаковке в руки и только днем.

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненской санстанцией были выявлены некачественные стеклоомыватели, произведенные в России. Они оказались не соответствующими требованиям по содержанию...

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