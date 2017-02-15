Гродненской санстанцией были выявлены некачественные стеклоомыватели, произведенные в России. Жидкость не соответствует требованиям по содержанию метанола, сообщается на сайте Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



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Лабораторные испытания по содержанию метанола не выдержали стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости марки -30 «Nordix» (изготовитель ООО «Дельрос») и «Полюс» (-30), (изготовитель ООО «Руспромпоставка»).

Это не первый случай, когда в Гродно выявляется некачествнный стеклоомыватель. Так в начале февраля санитарная служба Гродненской области выявила превышение метанола в семи наименованиях стеклоомывателя разных российских производителей. Тогда в список вошли жидкости следующих марок: Сибирь -30 OC" и «Саяны» (-30) изготовителя ООО «Элит Эстейт Компании», ICE STORM (-30) ООО «Регалит», «Вьюга» (-30) ООО «Информ Прогресс», низкозамерзающий стеклоомыватель NORD WIND GLASS CLEANER изготовителя ООО «ТД ВымпелТорг», «Оймякон» марки -30 GLEID exclusive (изготовитель ООО «ИнжТехПоставка»).

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Кстати, в конце января на границе с Россией департамент финансовых расследований КГК пресек ввоз в страну 28 тысяч литров сомнительной жидкости из России. Тогда в Следственном комитете пояснили: изъят стеклоочиститель, в котором превышена допустимая концентрация метанола.

Напомним, массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» произошло в Иркутске во второй половине декабря. Вместо указанного на этикетке этилового спирта он содержал метиловый спирт. По данным на 9 января, погибло 78 человек , еще больше сотни пострадали. После случившегося в России санстанция Беларуси начала проверки спиртовой косметики в магазинах. Тем временем Минздрав Беларуси ввел ограничения на продажу спиртовой настойки боярышника в аптеках: отпускать будут по одной упаковке в руки и только днем.