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Санслужба в Гродно выявила некачественный стеклоомыватель российского производства
16.02.2017 12:19 — Новости Общества | Tut.by
Гродненской санстанцией были выявлены некачественные стеклоомыватели, произведенные в России. Жидкость не соответствует требованиям по содержанию метанола,
Лабораторные испытания по содержанию метанола не выдержали стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости марки -30 «Nordix» (изготовитель ООО «Дельрос») и «Полюс» (-30), (изготовитель ООО «Руспромпоставка»).
Это не первый случай, когда в Гродно выявляется некачествнный стеклоомыватель. Так в начале февраля санитарная служба Гродненской области выявила превышение метанола в семи наименованиях стеклоомывателя разных российских производителей. Тогда в список вошли жидкости следующих марок: Сибирь -30 OC" и «Саяны» (-30) изготовителя ООО «Элит Эстейт Компании», ICE STORM (-30) ООО «Регалит», «Вьюга» (-30) ООО «Информ Прогресс», низкозамерзающий стеклоомыватель NORD WIND GLASS CLEANER изготовителя ООО «ТД ВымпелТорг», «Оймякон» марки -30 GLEID exclusive (изготовитель ООО «ИнжТехПоставка»).
Специалисты рекомендуют водителям быть внимательными при покупке данной продукции.
Кстати,
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Гродненской санстанцией были выявлены некачественные стеклоомыватели, произведенные в России. Они оказались не соответствующими требованиям по содержанию...
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