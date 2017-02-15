﻿ Экс-директор "Института плодоводства" перевел 50 тысяч долларов за несуществующую теплицу. 21.by
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Экс-директор "Института плодоводства" перевел 50 тысяч долларов за несуществующую теплицу

16.02.2017 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора «Института плодоводства». По версии следователей, он заключил договор с заводом на возведение теплицы — но работы не выполнялись, а деньги перечислили. Ущерб оценили в 16 тысяч рублей (на момент перечисления денег около 50 тысяч долларов), сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

Следователи полагают, что являясь в 2010 году директором республиканского предприятия фигурант превысил служебные полномочия для создания видимости эффективного выполнения целевой госпрограммы.

А именно задним числом заключил контракт с заводом Минской области на подрядные работы по возведению теплицы сортоизучения и размножения винограда. После был оформлен фиктивный акт приемки строительных работ (которые на самом деле выполнены не были) — и переведены деньги в адрес завода.

По оценке правоохранителей, эти действия повлекли ущерб предприятию на сумму более 16 тысяч рублей. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст. 426 Уголовного кодекса (Превышение служебных полномочий). Санкция статьи — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

 
 
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Ущерб оценили в 16 тысяч рублей (на момент перечисления около 50 тысяч долларов)

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