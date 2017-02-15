Изменения в закон о защите прав потребителей должны были пройти через парламент без шума, но вызвали бурное обсуждение. За январь в Палату представителей пришло больше 200 обращений, во всех одно требование — обязать производителей писать информацию на упаковке на русском и белорусском языках. Сейчас дублировать надписи на мове не обязательно, и разработчики законопроекта не собирались это менять. Но две сотни писем заставили депутатов, чиновников и бизнес собраться, чтобы взвесить «за» и «против» второго языка на упаковке. Забегая вперед, дискуссии не получилось.



Фото с сайта petitions.by

Вопрос, который задает, по выражению модератора дискуссии депутата Юрия Дорогокупца, «меньшее количество населения», обсуждали почти три десятка человек. Впрочем, они не первые. Инициативу о двуязычии на упаковке уже рассматривали рабочая группа и общественно-консультативный совет при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). В обоих случаях она не нашла поддержки.

После слов Ирины Барышниковой, начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ, стало понятно, почему.

— В статье 7 закона о защите прав потребителей, о которой идет речь, говорится о товарах, работах, услугах. Это не только этикетки. Все договоры с потребителями — кредитные, на оплату ЖКУ и другие — содержат информацию о работе или услуге. Значит, надо будет предоставлять двуязычную версию. Многие вывески тоже надо будет дублировать на второй язык, — объяснила Барышникова.— Если принять эту норму, нам надо будет новые деньги печатать. Ведь на деньгах-то надписи на белорусском, — заметил депутат Дорогокупец, который вел заседание.







Изменятся и требования к устному общению с потребителями, добавила начальник управления законодательства о гражданских, финансово-экономических и экологических отношениях Национального центра законодательства и правовых исследований Жанна Позняк.

— Например, при покупке печенья или зефира на развес продавец должен будет рассказать вам про срок хранения и состав продукта на двух языках. То же самое будет происходить, например, в турфирме при покупке тура, — сказала Позняк.

Бывший депутат, а ныне первый замглавы минского ЦУМа Виктор Валюшицкий усомнился, что двуязычие на упаковках — это «проблема государственного масштаба». Более того, она создаст много трудностей и для производителей, работающих на внутренний рынок, и для экспортеров, и для импортеров.

— Наши покупатели никогда не высказывали жалоб по данной теме. Она, наверно, несколько надуманна, — резюмировал Валюшицкий.

Пока законопроект висел на сайте МАРТ в рамках общественного обсуждения, на него не поступило ни одного замечания, рассказала Барышникова. Отзывы пошли, уже когда документ поступил в правительство.

— Болванка обращения была размещена в интернете. Когда стали поступать однотипные письма, мы поняли, что это где-то организовано, и нашли болванку в интернете, — добавила представитель МАРТ.

Кстати, петиция за двуязычие на упаковке , которая появилась в интернете в начале января, набрала уже больше 4 тысяч подписей. «Белорусские продукты ассоциируются за границей с хорошим качеством. А белорусский язык на упаковке добавляет уверенности, что это не подделка под лейблом made in Belarus», говорилось в петиции.





Для отечественных производителей это слабый аргумент, а вот расходы — гораздо более убедительный. Бизнес не видит экономического смысла менять существующую норму.

— В этой банке стоимость упаковочных материалов составляет 40%, — сказал первый зампред концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов, который пришел на заседание с баночкой детского питания. — И что важно, здесь состав должен быть читаем. Для мамы важно, чем кормить ребенка. Со спортивным питанием, питанием для диабетиков, для беременных женщин та же история. Чисто технически (я люблю мову) нельзя будет произвести это питание с информацией на двух языках. Это будет нечитаемо.

Оказалось, что размер шрифта — более насущный вопрос для некоторых парламентариев, чем второй язык на упаковке. Депутат из Гомеля Олег Левшунов сказал, что за два срока в ПП по поводу мовы на этикетках к нему обращался только один человек — общественный активист Игорь Случак, «который всегда и всем пишет по разным поводам».

— У меня другой вопрос, который избиратели просят поднять. Сегодня, идя на заседание, я постарался изучить этикетки и так, и эдак. Но я в очках не могу прочитать, очень мелкий шрифт, — пожаловался Левшунов.

Барышникова ответила, что скоро, вероятно, депутатам и их избирателям не придется слепить глаза: Беларусь предложила внести в техрегламент ЕАЭС требования к размеру шрифта.

— Спасибо, — поблагодарил Левшунова Дорогокупец. — Возможно, эта тема важнее того вопроса, что обсуждаем сегодня.

Но пришлось вернуться к обсуждению менее важного вопроса.





— Любой производитель решает использовать белорусский, исходя из своей маркетинговой стратегии. Если он позиционирует продукт как белорусский, ему не нужна законодательная подушка. А то, что это будет дорого, то, что нужно будет увеличивать размеры этикетки, то, что надо будет лицензировать специалистов, которые корректно переведут с русского на белорусский — эти проблемы уже поднимались, — напомнил Александр Яковчиц, зампред концерна «Беллегпром».

— Уважаемые производители, все вокруг да около, а я не услышал. Если добавить белорусский язык, себестоимость продукции и ее цена для покупателя вырастет? — спросил Дорогокупец.

— Конечно! — послышались голоса.

Начальник планово-экономического отдела «Белиты» Мария Близнюк сказала, что заменить форму тары, чтобы на этикетки поместилось больше информации, будет стоить около миллиона долларов.

— Представьте порядок цифр и скажите, что делать производителю? — спросила Близнюк.

— И вы же все это на меня повесите, на покупателя? — осведомился у нее Дорогокупец, заранее зная ответ.





Дискуссии о втором языке на упаковке не получилось: все участники были согласны, что вводить его слишком дорого и хлопотно. Только депутат Елена Анисим, первый зампред «Таварыства беларускай мовы», защищала эту идею.

— Зараз пайшлі працэсы ў грамадстве, якія пацвярджаюць: расце зацікаўленнасць і маладога пакалення да беларускай мовы, і жаданне даць дзецям адукацыю на ёй. Таму я лічу, што нам трэба быць трохі больш дынамічнымі і адцуваць настроі грамадства.

Што датычыцца бізнэсу. Не далей як паўгода «Еўраопт» пачаў укараняць абслугоўванне на беларускай мове. А-100 даўно ужо пачала працаваць ў тым ліку на мове. «МакДональдс» працуе. Многія замежныя вытворцы актыўна ўжываюць мову і на этыкетках, і ў рэкламе. Ну дык што, будзем чакаць, пакуль замежныя вытворцы нас навучаць беларускай мове? — поинтересовалась Анисим.

Ей ответила Ирина Барышникова, ранее заметившая, что цель законопроекта не популяризовать белорусский, а обеспечить право потребителей на полную и достоверную информацию:

— Если применение белорусского языка будет шириться, есть закон экономики — спрос рождает предложение. Будет спрос — бизнес перестроится. Пусть это будет добровольно, без взякого нажима. Мы к этому придем, вы привели нам факты, что придем. Не надо торопить историю.