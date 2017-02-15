17 февраля в облисполкоме проведет прием граждан помощник президента — главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов.

Во время встречи чиновник уделит внимание вопросам, связанным с уплатой сбора на финансирование госрасходов — Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Прием будет проходить с 9.00 до 12.00. Предварительная запись на прием осуществляется отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома 16 февраля с 8.00 до 15.00 по телефонам 21 51 47 и 21 02 40.