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Помощник президента встретится с людьми по вопросу налога на тунеядство
16.02.2017 12:32 — Новости Общества | Tut.by
17 февраля в облисполкоме проведет прием граждан помощник президента — главный инспектор по Брестской области Василий Герасимов.
Во время встречи чиновник уделит внимание вопросам, связанным с уплатой сбора на финансирование госрасходов — Декрет Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».
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Во время встречи Василий Николаевич уделит внимание вопросам, связанным с уплатой сбора на финансирование госрасходов.
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