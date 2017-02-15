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Суд над гражданином РФ, сорвавшем брифинг Сайдика, начался в Минске

16.02.2017 12:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Суд Ленинского района Минска приступил к рассмотрению административного протокола в отношении назвавшего себя членом незарегистрированной в РФ партии "Другая Россия" гражданина РФ Тимофея Ермакова, который в составе группы из четырех человек попытался сорвать брифинг Сайдика.

Суд над гражданином РФ, сорвавшем брифинг Сайдика, начался в Минске
AP
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Ермакова судят по статье Административного кодекса Беларуси за нарушение законодательства о проведении массовых мероприятий. Судья огласила протокол, составленный сотрудниками милиции, после задержания Ермакова. Согласно протоколу, Ермаков нарушил закон о массовых мероприятиях, порядок поведения пикетирования в составе группы граждан с целью публичного выражения своего отношения к конфликту на Украине, выкрикивал лозунги и разбрасывал листовки.

Ермаков признал свою вину. "Полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном, не собирался срывать мероприятие, это было эмоциональным решением, поскольку в Донецке погиб мой близкий человек", — сказал он.

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В суде он рассказал, что прибыл в Минск ночью с 14 на 15 февраля на автомобиле, заселился в отель в полчетвертого утра, переночевал и, дождавшись заседания контактной группы, в составе группы журналистов прошел в зал, где должен был пройти брифинг. По его словам, вместе с ним находились еще три человека, которые придерживались таких же взглядов, как и он.

Суд над гражданином РФ, сорвавшем брифинг Сайдика, начался в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Гражданин РФ Тимофей Ермаков в зале суда Ленинского района Минска

"Я с ними списался по интернету, ранее с ними знаком не был. Где они сейчас находятся, я не знаю. Меня задержали на улице возле "Президент-отеля", а куда они делись после брифинга, я не видел", — сказал он.

Отвечая на вопрос судьи, с какой целью он приехал в Минск, Ермаков сказал: "с целью выразить свое отношение к событиям, происходящим на юго-востоке Украины".

"Я выкрикнул лозунги "хватит убивать людей Донбасса", "Донбасс — в состав России", — сказал он.

Суду Ермаков сообщил, что он родился в городе Коломна Московской области, у него среднее образование, официально не работает, холост, проживает в настоящее время в Москве.

 
Теги: Минск
 
 
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Тимофей Ермаков полностью признал свою вину, отметив, что его решение прийти на брифинг было эмоциональным, так как в Донецке погиб близкий ему человек.

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