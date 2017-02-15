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В минском метро рассказали об источнике непривычного запаха на некоторых станциях

16.02.2017 13:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Утром 16 февраля некоторые минчане ощутили непривычный запах на определенных станциях и в вагонах метро на Московской линии. В подземке рассказали, с чем это было связано.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В частности, минчане жаловались на непривычный запах на станциях "Парк Челюскинцев", "Институт культуры" и "Грушевка". Он ощущался как на платформах, так и в поездах.

Пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кузьмин пояснил, что запах связан с проводившейся ночью покраской путевого бетона на станциях "Парк Челюскинцев" и "Институт культуры". Бетон покрывали гидрофобным битумным лаком для защиты от разрушения и эрозии. А вот по другим станциям он мог распространиться из-за поршневого эффекта вагонов.

К слову, предстоящей ночью покраска продолжится, поэтому такой же запах не исключен и завтра. В будущем же минчан будут заранее оповещать о подобных плановых работах, добавил Кузьмин.

 
 
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Непривычный запах многие почувствовали утром 16 февраля.

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