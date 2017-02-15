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Пункт пропуска "Лоша" с 17 февраля становится международным

16.02.2017 14:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Пункт пропуска "Лоша-Шумскас" на белорусско-литовской границе 17 февраля с 8:00 (по минскому времени) начнет функционировать в статусе международного, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете.

Режим пропуска граждан всех стран, за исключением лиц, следующих в пешем порядке, будет круглосуточным.

В ГПК добавили, что по согласованию с литовской стороной, пропуск транспортных средств, зарегистрированных за пределами Беларуси, в пункте пропуска "Лоша-Шумскас" будет осуществляться при наличии удостоверения ввоза на транспортное средство. При отсутствии этого удостоверения транспортные средства будут направляться в другие международные пункты пропуска для его оформления.

Пропуск товаров будет проводиться в соответствии с перечнем и количеством товаров для личного пользования, ввозимых в Беларусь и вывозимых из нее через пункты упрощенного пропуска на госгранице в сопровождаемом багаже физлиц. Этот перечень утвержден постановлением ГТК № 50 25 сентября 2014 года.

Пункт пропуска "Лоша-Шумскас" получил статус международного в соответствии с соглашением о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года, заключенным путем обмена нотами 21 марта 2016 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В таком режиме он начнет работать с 8:00 17 февраля, пропускать всех граждан, кроме пешеходов, будут круглосуточно.

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