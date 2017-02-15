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В Слонимском районе трое сельчан украли около 500 килограмм электропровода

16.02.2017 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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40-летний сельчанин вместе с тремя более молодыми подельниками украл 470 килограмм электропровода на сумму более 1000 рублей, сообщает «Газета Слонімская». Все произошло в одном из сельских хозяйств района.


Фото: promportalndg.ru, носит иллюстративный характер

Прежде чем снять провода, злоумышленники отключили трансформатор. Выяснилось, что правонарушители хотели сдать украденное на металлолом.

Как рассказал начальник Слонимского районного отдела Следственного комитета Евгений Ерошенков, все украденное изъято. Также арестованы два автомобиля, на которых подозреваемые перевозили украденное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

 
 
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Прежде чем снять провода, злоумышленники отключили трансформатор. Как выяснилось, правонарушители хотели сдать украденное на металлолом.

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