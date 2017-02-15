40-летний сельчанин вместе с тремя более молодыми подельниками украл 470 килограмм электропровода на сумму более 1000 рублей, сообщает «Газета Слонімская». Все произошло в одном из сельских хозяйств района.



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Прежде чем снять провода, злоумышленники отключили трансформатор. Выяснилось, что правонарушители хотели сдать украденное на металлолом.

Как рассказал начальник Слонимского районного отдела Следственного комитета Евгений Ерошенков, все украденное изъято. Также арестованы два автомобиля, на которых подозреваемые перевозили украденное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.