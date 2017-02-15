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Рядом с "Каменным Логом" 17 февраля заработает еще один международный пункт пропуска

16.02.2017 14:46 — Новости Общества | Tut.by  
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С 17 февраля пункт пропуска «Лоша-Шумскас» на белорусско-литовской границе начнет работать в статусе международного, сообщает Госпогранкомитет. Через него можно будет круглосуточно пересекать границу, но только на легковом транспорте.


Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

Договоренности между Беларусью и Литвой предусматривают, что через «Лошу-Шумскас» смогут пересекать границу только легковые автомобили и микроавтобусы. Пропускать грузовики через этот пункт пропуска не будут, как и пешеходов. Кроме того, через «Лошу-Шускас» можно будет провозить товары только для личного пользования.

Не зарегистрированный в Беларуси транспорт пропустят через Лошу только с удостоверением ввоза на транспортное средство. Если такой бумаги не будет, машину отправят в другие международные пункты пропуска для ее оформления.

Напомним, сейчас в Лоше работает упрощенный пункт пропуска, через который попасть в Литву могут лишь жители приграничья. В Госпогранкомитете уверены, что международный статус этого пункта пропуска позволит разгрузить «Каменный Лог», который находится в 20 км от Лоши.

 
 
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С 17 февраля пункт пропуска "Лоша-Шумскас" на белорусско-литовской границе начнет работать в статусе международного, сообщает Госпогранкомитет. Через него можно...

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