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Рядом с "Каменным Логом" 17 февраля заработает еще один международный пункт пропуска
16.02.2017 14:46 — Новости Общества | Tut.by
С 17 февраля пункт пропуска «Лоша-Шумскас» на белорусско-литовской границе начнет работать в статусе международного,
Не зарегистрированный в Беларуси транспорт пропустят через Лошу только с удостоверением ввоза на транспортное средство. Если такой бумаги не будет, машину отправят в другие международные пункты пропуска для ее оформления.
Напомним, сейчас в Лоше работает упрощенный пункт пропуска, через который попасть в Литву могут лишь жители приграничья. В Госпогранкомитете
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С 17 февраля пункт пропуска "Лоша-Шумскас" на белорусско-литовской границе начнет работать в статусе международного, сообщает Госпогранкомитет. Через него можно...
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