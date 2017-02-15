МИНСК, 16 фев – Sputnik. Совет министров Беларуси изменил порядок организации отдыха детей в оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik/ Виталий Чуясов Путевки в белорусские санатории могут подешеветь

Соответствующее решение Совмина содержится в постановлении №140, принятом 15 февраля текущего года.

Документом, в частности, установлен порядок перечисления госсредств на оказание помощи в подготовке лагерей к работе летом, на удешевление стоимости путевок, корректируется порядок возврата денег за неиспользованные или необоснованно выданные путевки.

"Как и прежде, родительская плата за путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием сроком на 18 и более дней составит не менее 10% от ее полной стоимости", – сказали в Совмине.

Среди нововведения там отметили, предоставленная родителям возможность вносить плату за путевки безналом.

В новом положении уточнены категории детей, имеющих право на получение путевки в лагерь, приобретенной с использованием государственных средств (все ранее предусмотренные льготы сохранены).

При этом ограничение на направление не более двух раз (в календарном году) в лагерь с круглосуточным пребыванием сохраняется за всеми категориями детей, включая детей-сирот и оставшимися без попечения родителей.