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Совмин утвердил новое положение об отдыхе детей в пионерлагерях

16.02.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев – Sputnik. Совет министров Беларуси изменил порядок организации отдыха детей в оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерях, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Совмин утвердил новое положение об отдыхе детей в пионерлагерях
© Sputnik/ Виталий Чуясов
Путевки в белорусские санатории могут подешеветь

Соответствующее решение Совмина содержится в постановлении №140, принятом 15 февраля текущего года.

Документом, в частности, установлен порядок перечисления госсредств на оказание помощи в подготовке лагерей к работе летом, на удешевление стоимости путевок, корректируется порядок возврата денег за неиспользованные или необоснованно выданные путевки.

"Как и прежде, родительская плата за путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием сроком на 18 и более дней составит не менее 10% от ее полной стоимости", – сказали в Совмине.

Среди нововведения там отметили, предоставленная родителям возможность вносить плату за путевки безналом.

В новом положении уточнены категории детей, имеющих право на получение путевки в лагерь, приобретенной с использованием государственных средств (все ранее предусмотренные льготы сохранены).

При этом ограничение на направление не более двух раз (в календарном году) в лагерь с круглосуточным пребыванием сохраняется за всеми категориями детей, включая детей-сирот и оставшимися без попечения родителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Родители по-прежнему будут оплачивать не более 10% от стоимости путевки в летний лагерь.

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