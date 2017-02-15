МИНСК, 16 фев — Sputnik. Россельхознадзор не пропустил в РФ партию белорусской говядины, в которой были обнаружены листерии, сообщило в четверг российское надзорное ведомство.



© Sputnik / Виктор Толочко Минсельхозпрод: мы не находимся в "контрах" с Россельхознадзором

По информации Россельхознадзора, партия весом чуть более 18 тонн была произведена в Лельчицком районе на предприятии ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Острожанский — К" и следовала через пункт пересечения границы с РФ в Псковской области.

Листерии (Listeria monocytogenes) были обнаружены при лабораторных исследованиях партии мясной продукции. Специалисты надзорного ведомства отметили, что меры по пресечению оборота партии предпринимаются.

Россельхознадзор ввел с 6 февраля запрет на поставки говядины и субпродуктов из Минской области Беларуси , объяснив это тем, что белорусские предприятия отправляли в Россию продукцию из ЕС и Украины, которая запрещена ко ввозу.

Также надзорное ведомство 14 февраля запретила поставки мясной продукции с ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" в связи с выявлением листерий в говядине, которая была произведена на этом предприятии.