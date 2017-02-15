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Специалисты Россельхознадзора обнаружили листерии в говядине из РБ
16.02.2017 15:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Россельхознадзор не пропустил в РФ партию белорусской говядины, в которой были обнаружены листерии, сообщило в четверг российское надзорное ведомство.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации Россельхознадзора, партия весом чуть более 18 тонн была произведена в Лельчицком районе на предприятии ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Острожанский — К" и следовала через пункт пересечения границы с РФ в Псковской области.
Листерии (Listeria monocytogenes) были обнаружены при лабораторных исследованиях партии мясной продукции. Специалисты надзорного ведомства отметили, что меры по пресечению оборота партии предпринимаются.
Россельхознадзор
Также надзорное ведомство 14 февраля запретила поставки мясной продукции с ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" в связи с выявлением листерий в говядине, которая была произведена на этом предприятии.
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Мясная продукция была произведена в Лельчицком районе и следовала в РФ через пункт пропуска в Псковской области.
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