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Специалисты Россельхознадзора обнаружили листерии в говядине из РБ

16.02.2017 15:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Россельхознадзор не пропустил в РФ партию белорусской говядины, в которой были обнаружены листерии, сообщило в четверг российское надзорное ведомство.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили листерии в говядине из РБ
© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации Россельхознадзора, партия весом чуть более 18 тонн была произведена в Лельчицком районе на предприятии ООО "Мясоперерабатывающий комбинат "Острожанский — К" и следовала через пункт пересечения границы с РФ в Псковской области.

Листерии (Listeria monocytogenes) были обнаружены при лабораторных исследованиях партии мясной продукции. Специалисты надзорного ведомства отметили, что меры по пресечению оборота партии предпринимаются.

Россельхознадзор ввел с 6 февраля запрет на поставки говядины и субпродуктов из Минской области Беларуси, объяснив это тем, что белорусские предприятия отправляли в Россию продукцию из ЕС и Украины, которая запрещена ко ввозу.

Также надзорное ведомство 14 февраля запретила поставки мясной продукции с ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" в связи с выявлением листерий в говядине, которая была произведена на этом предприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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Мясная продукция была произведена в Лельчицком районе и следовала в РФ через пункт пропуска в Псковской области.

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