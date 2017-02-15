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В Витебске директор двух фирм причинил ущерб бюджету почти на 69 тысяч рублей

16.02.2017 15:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Бывший директор двух витебских фирм по обслуживанию инженерных, тепловых и электрических сетей нанес ущерб бюджету на сумму более 68,8 тысячи рублей, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по региону Светлана Сахарова.

44-летний директор фирм заключал договоры на строительные работы с организациями, которые финансируются из бюджета. Сантехнические работы в качестве субподрядчиков выполняли три индивидуальных предпринимателя. Однако руководитель фирм не переводил в фонд соцзащиты населения отчисления за этих предпринимателей.

Заказчикам же директор передавал документы с ложными сведениями о стоимости работ. В расчет он включал и отчисления в фонд соцзащиты.

Такие сделки директор заключал с октября 2012-го по октябрь 2016 года. В результате он причинил ущерб бюджету на сумму более 68,8 тысячи рублей.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 216 УК (Причинение имущественного ущерба посредством извлечения имущественных выгод в результате обмана без признаков хищения в крупном размере).

Обвиняемый полностью возместил ущерб. Наложен арест на его имущество на общую сумму более 93 тысяч рублей (в том числе на два автомобиля, квартиру и гараж). Дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
Ссылка на источник 44
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Ущерб бюджету причинил 44-летний бывший директор двух витебских фирм по обслуживанию инженерных, тепловых и электрических сетей.

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