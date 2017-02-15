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Генпрокуратура передала в суд дело о хищении дизтоплива

16.02.2017 15:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси направила в Верховный суд уголовное дело в отношении группы лиц, похищавших дизельное топливо из транзитного нефтепровода, сообщили Sputnik в четверг в надзорном ведомстве.

Уголовное дело о масштабных хищениях дизельного топлива из нефтепродуктопровода "Полоцк — Вентспилс" расследовал Следственный комитет Беларуси.

Генпрокуратура передала в суд дело о хищении дизтоплива
© Фото:
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"В Верховный суд направлено для определения территориальной подсудности уголовное дело по обвинению 12 жителей Витебской области, входивших в состав организованной группы и занимавшихся хищением дизельного топлива из магистрального транзитного нефтепровода", — сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые на территории Миорского района делали врезки в нефтепровод и в течение почти двух лет похитили не менее 80 000 кг дизельного топлива, причинив ущерб УПП "Запад-Транснефтепродукт" на сумму 102 48 рубль, сообщили в генпрокуратуре.

Там отметили, что в ходе следствия двумя лицами возмещен ущерб на сумму 29 552 рубля, на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 96 583 рубля.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сказали в генпрокуратуре.

Верховным Судом уголовное дело направлено в суд Фрунзенского района Минска для рассмотрения по существу, сказали собеседники агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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Следствие установлено, что за два года через "врезки" из нефтепродуктопровода "Полоцк – Вентспилс" было похищено более 80 000 кг дизельного топлива.

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