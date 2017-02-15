Однозначно хотели бы эмигрировать из страны 8,2% белорусов, 33% ни за что бы этого не сделали. При этом 18% белорусов никогда не были за границей. Такие данные отразил опрос «Тест на гражданственность», который провел в июне 2016 года в Беларуси центр «Сатио» по заказу международной некоммерческой организации Pact. В опросе участвовало более тысячи человек по репрезентативной выборке со всех уголков страны. TUT.BY первым публикует результаты исследования.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Еще 13,7% по поводу эмиграции ответили «скорее да», а 36% — «скорее нет», 7,2% затруднились ответить, 1,9% отказались участвовать в опросе

Желающие эмигрировать чаще всего (14,8%) связывали это с возможностью улучшить материальное положение, получить больше социальных гарантий и лучшее социальное обеспечение (4,7%), повысить квалификацию и вырасти по карьерной лестнице (4,6%). Покинуть страну по политическим мотивам готовы 0,5%.

Среди опрошенных 51% сказали, что гордятся своей национальной принадлежностью, 33,8% относятся к ней нейтрально, без особых чувств, 4,5% безразлична их национальность, 3,6% считают, что в современном мире принадлежность к определенной нации потеряла значение, а 1,3% испытывают некоторые неудобства, когда у них за границей спрашивают о национальности.

Оказалось, что 18% белорусов никогда не были за рубежом. При этом те, кто все-таки там был, чаще всего ездят отдыхать (50,7%), в гости родным и друзьям (35,8%) и за покупками (27,1%). В командировки и по делам ездят 21,6%, а учиться и стажироваться — 17,3%.

В течение последних пяти лет белорусы чаще всего ездили в страны бывшего СССР (53,2%), реже всего — в страны Азии, Африки, Южной Америки и Океании (3,8%). В Европу и Северную Америку ездили 17,8%.