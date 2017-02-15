МИНСК, 16 фев – Sputnik. Неправильно, что люди вынуждены обращаться со своими проблемами к представителям республиканской власти, эти вопросы должны решаться на местном уровне, заявила в эфире "Беларусь-1" глава Администрации президента Наталья Качанова.

В четверг во многих городах Беларуси в ответ на реакцию общества на декрет "О предупреждении социального иждивенчества" были проведены выездные приемы руководства Администрации президента и других высокопоставленных чиновников в рай- и горисполкомах, во время которых представители власти отвечали на вопросы населения.

"Мы будем выезжать в регионы, проводить прием по личным вопросам для того, чтобы видеть, как проводится эта работа на местах. Но есть один момент: когда люди обращаются в вышестоящие инстанции – это неправильно. Их вопросы должны решать руководители местных органов власти. То есть это показатель работы местных органов власти. Это сигнал о том, что в каких-то вопросов местные органы не дорабатывают", – сказала Кочанова журналистам в Жодино, где она проводила прием граждан.

На встречу с главой администрации пришло около 20 человек. Более 50 человек принял в Витебске помощник президента – главный инспектор по Витебской области Александр Позняк.

"Декрет был нужен. Потому что сейчас сталкиваешься с фактами, что люди годами не работают. Может, хотя бы это подстегнет к тому, чтобы люди пошли работать – даже не для государства, а что бы помогать тем матерям, которые ходят и выгораживают своих детей", – сказал Позняк в эфире "Беларусь-1".

Однако части граждан было все-таки рекомендовано – с учетом из жизненных обстоятельств – обратиться в местные органы власти с заявлением об освобождении от уплаты сбора.

Завтра выездные приемы высших чиновников состоятся в ряде районных центров и Могилеве.

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