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В Лельчицах перевозчик мака, убегая от милиционеров, потерял свой паспорт

16.02.2017 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Оперативники Лельчицкого РОВД задержали «жигули» поздно вечером. В багажнике машины милиционеры обнаружили пять мешков с семенами мака, общим весом порядка 100 кг, пишет glaza.info.


— Водитель автомобиля — 32-летний житель Житкович — попытался скрыться, — рассказал врио начальника Лельчицкого райотдела милиции Владимир Савченко. — Однако по пути беглец потерял собственный паспорт.

Разыскать перевозчика труда не составило. А проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые семена содержат примесь опасного наркотического средства — маковой соломы.

Лельчицким районным отделом СК возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение и перевозку наркотических средств мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

 
 
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Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые семена содержат примесь опасного наркотического средства - маковой соломы.

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