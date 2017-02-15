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В Лельчицах перевозчик мака, убегая от милиционеров, потерял свой паспорт
16.02.2017 16:26 — Новости Общества | Tut.by
Оперативники Лельчицкого РОВД задержали «жигули» поздно вечером. В багажнике машины милиционеры обнаружили пять мешков с семенами мака, общим весом порядка 100 кг, пишет
— Водитель автомобиля — 32-летний житель Житкович — попытался скрыться, — рассказал врио начальника Лельчицкого райотдела милиции Владимир Савченко. — Однако по пути беглец потерял собственный паспорт.
Разыскать перевозчика труда не составило. А проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые семена содержат примесь опасного наркотического средства — маковой соломы.
Лельчицким районным отделом СК возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение и перевозку наркотических средств мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
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Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые семена содержат примесь опасного наркотического средства - маковой соломы.
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