Оперативники Лельчицкого РОВД задержали «жигули» поздно вечером. В багажнике машины милиционеры обнаружили пять мешков с семенами мака, общим весом порядка 100 кг, пишет glaza.info .





— Водитель автомобиля — 32-летний житель Житкович — попытался скрыться, — рассказал врио начальника Лельчицкого райотдела милиции Владимир Савченко. — Однако по пути беглец потерял собственный паспорт.

Разыскать перевозчика труда не составило. А проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые семена содержат примесь опасного наркотического средства — маковой соломы.

Лельчицким районным отделом СК возбуждено уголовное дело. За незаконное хранение и перевозку наркотических средств мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.